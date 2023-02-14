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有線寬頻提出交還收費電視牌照 暫無意裁員

有線寬頻（1097）午後突然停牌，以待刊發一份可能構成有關公司內幕消息之公告。

據本報了解，行政會議今早已討論，有線寬頻獲批准交還收費電視牌照。若一切手續順利，將於5月31日之後結束廣播，該台的客戶服務部門會處理結束合約事宜。

有線寬頻午後突停牌 傳與電視收費牌照有關

據稱，就算結束收費電視部門，該台亦無意裁員，並調配人手至免費電視部門，加強製作。將來上市公司仍然會保留原有品牌，繼續運作。

消息人士指，該台交還收費電視牌，與近年本地免費電視市場出現結構性轉變有關。今次動作後，有線寬頻會繼續經營免費電視及本地寬頻及電話等電訊服務。在收費電視結束播放前，仍與該台有合約的市民可繼續收看節目，在結束播放後，客戶可保留機頂盒，或在指定回收點交還機頂盒，該台亦會主動聯絡年長人士跟進。據悉，該台為答謝客戶長期支持，將由2月15日起至5月31日，開放10條包括娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道予所有住宅收費電視用戶收看。

隨著開拓免費電視頻道，消息人士續指，該台擬進一步強化77台HOY TV、78台HOY資訊台、香港國際財經台的內容，並會開拍自家劇集、加強多媒體業務，及將部分有線內容遷至網上平台。當中「有線18台」會轉向多媒體發展。

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