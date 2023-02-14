全面通關一周（2月6日至12日）最受內地旅客歡迎的商舖包括萬寧、屈臣氏、莎莎、7-Eleven、百佳超級市場和惠康，反映旅客喜愛來港選購美容、健康、個人護理等商品，旅客亦傾向去麥當勞、大家樂、一蘭拉麵、大快活、KFC和吉野家等快餐店、輕食餐廳用膳。

AlipayHK表示，為吸引更多內地旅客到店消費，逾40間商戶率先透過AlipayHK的「品牌Channels」數字化營銷方案於支付寶開通專屬品牌優惠頁面，並向逾10億內地支付寶用戶派發優惠，期望帶動生意。AlipayHK指，是次幫助本地商戶提升數字化服務，首次實現了大灣區兩地優惠共享。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，研發「品牌Channels」的初衷是希望幫助本地商戶提升數字化服務，帶動生意，逐步恢復至疫情前水平。

其他報道

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.28%

新加坡主權基金縮減在華私募投資

有線寬頻午後突停牌 傳與電視收費牌照有關

再傳馬斯克有意收購曼聯 報價最少45億英鎊

譚仔國際首三季除稅後溢利跌4成 收益升8.2%

恒指半日升46點 本地地產股反彈 藥明生物跌4%藍籌最差

李家超：地產界撐賣地加入國安條款規定

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.03%

台灣下周一開放港澳自由行申請

植田和男獲提名為下一任日央行行長 每百日圓兌港元徘徊5.9算

沃爾瑪將關閉3個科技中心

賣地增設國安條款 發展局：不會影響守法投資者入標意慾