香港、內地上周一（6日）起開放所有口岸及取消檢疫要求，3年來首次實現全面通關，激活本港零售市道。AlipayHK表示，通關首周（2月11日至12日）內地用戶來港消費交易金額較對上一個周（2月4日至5日）急升逾九成，交易筆數增加近九成，平均單筆交易金額較2019年疫情提升五成，其中使用支付寶乘搭公共交通工具次數較對上一個周末急增2.2倍，反映本港旅遊市道有望逐步回暖。
全面通關一周（2月6日至12日）最受內地旅客歡迎的商舖包括萬寧、屈臣氏、莎莎、7-Eleven、百佳超級市場和惠康，反映旅客喜愛來港選購美容、健康、個人護理等商品，旅客亦傾向去麥當勞、大家樂、一蘭拉麵、大快活、KFC和吉野家等快餐店、輕食餐廳用膳。
AlipayHK表示，為吸引更多內地旅客到店消費，逾40間商戶率先透過AlipayHK的「品牌Channels」數字化營銷方案於支付寶開通專屬品牌優惠頁面，並向逾10億內地支付寶用戶派發優惠，期望帶動生意。AlipayHK指，是次幫助本地商戶提升數字化服務，首次實現了大灣區兩地優惠共享。
螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，研發「品牌Channels」的初衷是希望幫助本地商戶提升數字化服務，帶動生意，逐步恢復至疫情前水平。
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