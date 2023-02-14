恒指全日好淡爭持，高低波幅163點，收市跌50點或0.24%，報21113點，大市成交金額976億元，較上日減少12.85%；國指跌34點或0.48%，報7110點。恒生科技指數收報4330點，跌1.01%。
大型科技股普遍走弱，阿里巴巴（9988）跌1.44%，收報102.5元；騰訊（0700）跌2.07%，收報378.6元；美團（3690）跌0.34%，收報147.7元；小米（1810）跌0.91%，收報13.02元；快手（1024）收報62.2元，跌1.66%；嗶哩嗶哩（9626）收報174.3元，跌1.41%；京東（9618）收報203.6元，跌1.83%。
中國遊戲產業實際銷售收入現近十年首次收縮，手遊股受壓。網龍（0777）收報17.66元，跌2.32%；IGG（0799）收報2.9元，跌1.69%；創夢天地（1119）收報4.01元，跌1.96%；中手游（0302）收報2.03元，跌1.93%。
地政總署在去年開始在賣地及短期租約條款內加入國安法適用條文，本地地產股普遍反彈。長實集團（1113）升1.88%，收報51.35元；恒地（0012）升1.62%，收報28.25元；新地（0016）升2.38%，收報111.7元；新世界發展（0017）無升跌，收報22.35元；信和置業（0083）收報10.46元，升0.19%。受供股拖累的領展（0823）跌勢未止，收報54元，跌1.37%。
去年全國風光發電新增裝機再創歷史新高，風電股逆市走高，龍源電力（0916）收報11.4元，升5.95%；大唐新能源（1798）收報2.71元，升3.04%；金風科技（2208）收報7.64元，升0.26%。
藍籌中以聯通（0762）表現最好，升3.76%，收報5.8元；藥明生物（2269）表現最差，跌3.95%，收報62元。
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