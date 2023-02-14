moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指好淡爭持 收市跌50點 聯通逆市揚4%冠藍籌 本地地產股齊反彈

恒指全日好淡爭持，高低波幅163點，收市跌50點或0.24%，報21113點，大市成交金額976億元，較上日減少12.85%；國指跌34點或0.48%，報7110點。恒生科技指數收報4330點，跌1.01%。

大型科技股普遍走弱，阿里巴巴（9988）跌1.44%，收報102.5元；騰訊（0700）跌2.07%，收報378.6元；美團（3690）跌0.34%，收報147.7元；小米（1810）跌0.91%，收報13.02元；快手（1024）收報62.2元，跌1.66%；嗶哩嗶哩（9626）收報174.3元，跌1.41%；京東（9618）收報203.6元，跌1.83%。

中國遊戲產業實際銷售收入現近十年首次收縮，手遊股受壓。網龍（0777）收報17.66元，跌2.32%；IGG（0799）收報2.9元，跌1.69%；創夢天地（1119）收報4.01元，跌1.96%；中手游（0302）收報2.03元，跌1.93%。

地政總署在去年開始在賣地及短期租約條款內加入國安法適用條文，本地地產股普遍反彈。長實集團（1113）升1.88%，收報51.35元；恒地（0012）升1.62%，收報28.25元；新地（0016）升2.38%，收報111.7元；新世界發展（0017）無升跌，收報22.35元；信和置業（0083）收報10.46元，升0.19%。受供股拖累的領展（0823）跌勢未止，收報54元，跌1.37%。

去年全國風光發電新增裝機再創歷史新高，風電股逆市走高，龍源電力（0916）收報11.4元，升5.95%；大唐新能源（1798）收報2.71元，升3.04%；金風科技（2208）收報7.64元，升0.26%。

藍籌中以聯通（0762）表現最好，升3.76%，收報5.8元；藥明生物（2269）表現最差，跌3.95%，收報62元。

 

其他報道

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.28%

新加坡主權基金縮減在華私募投資

有線寬頻午後突停牌 傳與電視收費牌照有關

再傳馬斯克有意收購曼聯 報價最少45億英鎊

譚仔國際首三季除稅後溢利跌4成 收益升8.2%

恒指半日升46點 本地地產股反彈 藥明生物跌4%藍籌最差

李家超：地產界撐賣地加入國安條款規定

滬深三大指數半日低收 滬指跌0.03%

台灣下周一開放港澳自由行申請

植田和男獲提名為下一任日央行行長 每百日圓兌港元徘徊5.9算

沃爾瑪將關閉3個科技中心

賣地增設國安條款 發展局：不會影響守法投資者入標意慾