匯豐的報告指，2月份首12日的賭收約有44億元，在過去一周日均賭收約3.57億元。月內的數據顯示，貴賓及中場博彩按月跌15%及5%，但是貴賓博彩贏率則仍企穩在3%水平。旅行團重臨，有助抵銷農曆年後個人遊減少所帶來的影響。從農曆年時業界營運所見，即使缺乏勞工，料長遠不致構成影響。隨著與其他航點如菲律賓、越南峴港及泰國清邁等恢復通航，其估計國際客源將會陸續重返澳門。

摩根大通則預計，2月份的澳門賭收有望超過95億元，亦相信大部分博彩企業，恢復正數的自由現金流及EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利），但是澳門博彩（0880）則要承擔上葡京的營開支而除外。整體而言，這比他們原本預計恢復自由現金流的預估，提早二至三季實現。

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