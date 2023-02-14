該集團指，有線電視將會妥善安排現有客戶關於收費電視服務及相關事宜。旗下免費電視業務及電訊業務將不受影響，有線電視的人才及資源可更靈活運用。在交牌前，有線電視盡力確保所有現有客戶可繼續收看收費及免費電視頻道內容。用戶可選擇保留現有機頂盒等設備，亦會針對個別有需要用戶如年長人士，作主動聯絡提供協助。其亦提供回收點，讓無意保留設備的用戶交還。有線電視為答謝用戶，亦將於2月15日起至5月31日，開放10條包括娛樂、電影、兒童及紀實等類別的收費頻道予所有住宅收費電視用戶收看。

至於免費電視業務，會續提升節目內容質素及多樣化，籌備在今年開拍電視劇和推動與海外人才及平台合作，以及為市場提供有效的線上線下內容推廣方案。另部分有線電視節目內容將遷至網上平台，亦會加強投資多媒體業務。有線寬頻強調，會繼續發展「有線新聞」品牌，並擬打造一站式跨媒體平台直播各式各樣的記者會及重要活動。新聞製作團隊會製作更多節目內容。

隨著i-CABLE及HOY TV網頁到去年12月的活躍用戶分別按年增長203%及80%，達到167萬及18.7萬，加上旗下各社交媒體的訂戶合計超過100萬，該集團旗下「有線 18 台」亦會向多媒體發展，研究經不同渠道直播賽事，並在「賽馬 GPS」內增加如電子馬經、名家貼士等資訊。

副主席兼執行董事曾安業表示，有線寬頻持續戰略轉型，將有效提高媒體業務的資源使用效率，把握近年本港免費電視市場結構轉變出現的新機遇，為集團創造新價值。

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