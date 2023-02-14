多間內房重組仍未見實際動作，不過隨著部分債務成功展期或置換，部分債券已獲兌付。據內地《澎湃新聞》報導，從債券持有人處了解到，近期龍光集團（3380）境內債券持有人已陸續收到10萬元以下的小額兌付現金，亦有債券持有人指已收到最高500張（每張面額為100元）本金及利息。
據報道，2022年12月6日龍光集團境內債整體展期事項獲得債券投資人表決通過，已展期債券及ABS展期期限為36個月，未展期債券及ABS展期期限為48個月。龍光集團在與投資人展期過程中承諾，將嚴格按照展期方案落實企業責任，全力提升生產經營，保交付、促銷售、促回籠，以時間換空間，加快回到良性健康發展軌道，保障投資人、客戶、合作伙伴等所有利益相關者的權益。
龍光集團在今年1月6日披露了整體債務展期的更新資料，當中包括公司將委任首席債務管理官，其後首席債務管理官積極與所有債權人進行溝通，通過公開電話會議方式與債權人進行交流，介紹公司擬展期工作進展及下一步計劃。公司將繼續保持與所有債權人進行積極和建設性的對話，盡快落實展期方案。集團將繼續適時向所有利益相關方提供有關展期工作進展的更新資料。”
至於2022年12月13日龍光則公布，為進一步加快境外展期工作進度，盡快與全體境外債權人達成整體展期方案，公司已委任德安華的保國武為首席債務管理官，引導公司及其顧問為公司制定整體債務展期方案并向其提供建議。德安華作為聯合財務顧問，將與公司原有財務顧問海通國際一起，進一步加強與債權人的溝通。
至於公司在2022年11月7日遭債權人於開曼及本港入稟申請兩家香港附屬公司清盤一事，開曼群島呈請的聆訊日期已押後至2023年3月13日，而香港附屬公司及香港呈請的呈請人亦已同意將香港呈請的聆訊日期押後至2023年3月1日後至少七個工作日。
其他報道
恒指好淡爭持 收市跌50點 聯通逆市揚4%冠藍籌 本地地產股齊反彈
AlipayHK﹕通關首周 內地用戶來港消費交易金額和筆數均升九成