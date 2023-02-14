《海南省住房公積金個人住房貸款資產證券化管理辦法(徵求意見稿)》提出，住房公積金個人住房貸款資產證券化，是海南省住房公積金管理局作為發起機構，將個人住房貸款資產信托給受托機構，由受托機構以資產支持證券的形式向投資機構發行受益證券，用該資產所產生的現金支付資產支持證券收益的資金籌措使用的管理活動。

《徵求意見稿》明確指出，住房公積金管理局應堅持「房住不炒」的定位，保障繳存職工住房資金支持，以降低融資成本為原則，制定公積金貸款證券化融資為主、貼息貸款靈活補充的融資規劃，有序開展公積金貸款證券化產品的發行和使用。

另根據《海南省住房公積金個人住房貼息貸款管理辦法(徵求意見稿)》，「貼息貸款」是指海南省住房公積金管理局委托商業銀行及農村信用社利用受委托銀行自有資金向同時符合住房公積金個人住房貸款及受委托銀行個人住房商業貸款條件的借款人發放的貸款。借款人按照公積金貸款利率支付利息，商業貸款利率高於公積金貸款利率產生的利息差額由公積金管理局補息。

按照規定，住房公積金個貸率高於95%以上時，公積金管理局可根據結餘資金設置貼息貸款啟動和暫停額度區間，當結餘資金低於貼息貸款啟動額度下限時，啟動貼息貸款，當結餘資金高於啟動額度上限時，暫停貼息貸款恢復使用公積金自有資金發放貸款。當個貸率低於90%時，可根據自身資金狀況，將貼息貸款分批轉回為公積金貸款。貼息貸款轉回後，個貸率原則上保持在90%以下。貼息貸款啟動和暫停額度設置，可根據繳存使用規模定期評估調整。

貼息貸款的對象是同時符合公積金貸款條件和商業貸款辦理條件的住房公積金繳存職工。貼息貸款適用的範圍為在海南省行政區域內購買符合公積金貸款條件的自住住房。貼息貸款額度不能滿足購房資金需求的職工，可同時向受委托銀行申請組合貸款等。

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