第四季經調整除稅前利潤5.29億美元，低過預期的7.696億美元；經調整經營收入增12%至37.4億美元，低過預期的38.2億美元；除稅前利潤1.23億美元，低過預期的5.972億美元；淨息差1.58%，好過預期的1.53%。

2022年業績方面，經調整經營收入升10%至162.6億美元，低過預期的163.2億美元；經調整除稅前利潤47.6億美元，低過預期的48.2億美元；除稅前利潤42.9億美元，低過預期的46.8億美元。普通股一級資本充足率14%，好過預期的13.9%。

行政總裁Bill Winters表示，「於2022年第四季度及全年度締造出強勁的業績，收入及除稅前溢利均上升15%，有形股東權益回報達到8.0%，較2021年上升120個基點。宣佈新一輪10億元股份回購，末期股息為每股14仙，令股東分派自2022年初以來總額達28億元，已超過目標的一半，即於2024年或之前三年分派50億元。去年提出的五項策略性行動繼續取得重大進

展，有信心能達到財務目標。正上調預期，現時目標是在2023年令有形股東權益回報接近10%，以及在2024年超過11%，並於其後繼續增長。」

期內，內地在岸收入按年上升10%；離岸收入按年上升21%。

2022年第四季度收入增長12%至37億元，如撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算則增長26%；利息收入淨額增長28%（按固定匯率基準計算）；金融市場業務上升33%（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算），表現歷來最好；財富管理業務下降19%（按固定匯率基準計算）；淨息差按季度上升15個基點至1.58%，對沖、產品組合變動及存款轉移部分抵銷了利率上升和自營買賣賬冊資金調整的影響。

第四季支出按年增加4%至27億元，按固定匯率基準計算則上升14%；如不計及與表現掛鈎的應計薪酬支出上漲，則上升8%（按固定匯率基準計算），主要因通脹及投資款項增加；正收入與成本增長差為12%（撇除債務價值調整及英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算）。

第四季信貸減值支出3.44億元，按季度上升1.41億元；內地商業房地產風險承擔：支出1.63億元；主權評級下調：支出1.09億元。除稅前基本溢利上升17%至5億元（按固定匯率基準計算）。

全年計，收入上升10%至163億元，撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算則上升15%；淨利息收入上升18%（按固定匯率基準計算），帶動約一半的總收入增長；金融市場業務創新高，上升21%（撇除債務價值調整及按固定匯率基準計算）；財富管理業務下跌17%（按固定匯率基準計算），受到客戶迴避風險情緒及新型冠狀病毒限制所影響；淨息差按年上升20個基點至1.41%，對沖及產品組合變動部分抵銷了利率上升的影響。

全年支出按年增加4%至106億元，按固定匯率基準計算則上升9%；如不計及與表現掛鈎的應計薪酬支出上漲，則上升7%，主要因通脹及投資款項增加；正收入與成本增長差為6%（撇除債務價值調整及英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算）。

全年信貸減值支出8.38億元，按年上升5.75億元。內地商業房地產風險承擔：支出5.82億元；巴基斯坦、加納及斯里蘭卡主權評級下調：支出2.83億元；現時管理層額外撥加為2.10億元；新型冠狀病毒相關的額外撥加減少2.28億元至2,100萬元，與內地商業房地產相關的額外撥加則上升7,800萬元至1.73億元；高風險資產為99億元，自2021年底以來下降8億元；貸款虧損率為21個基點（2021年全年：7個基點）。

全年計，除稅前基本溢利上升15%至48億元（按固定匯率基準計算）；重組及其他項目包括對渤海銀行的投資減值3.08億元（並追溯2021年的其中3億元支出，重新分類至重組及其他項目）； 稅項支出為14億元：基本實際稅率為29.6%，上升2.9個百分點。

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