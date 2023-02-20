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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升4日 升至2.6% 月內次高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升26.65點子至2.60911%，是2月1日後最高，當日報2.65667%。1個月HIBOR升幅達11.38%，是2022年7月26日後最大升幅。對上一次連升4日是2022年11月17日，當日拆息報3.57083%。另外，貨幣市場上的港元存息亦普遍上升，僅1年期微跌，而升幅最大的是隔夜息。

港元現報7.8378元升值72點子，曾貶值最多4點子，報7.8454元，亦曾升值最多82點子，報7.8368元，是1月31日7.8349元後最強。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升183.93點子至3.07333%；1星期HIBOR升65.86點子至2.35167%；2星期HIBOR升51.92點子至2.41179%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升8.32點子至3.54631%；6個月期HIBOR升3.73點子至4.09816%；12個月期HIBOR升2點子至4.70185%。

根據彭博數據，貨幣市場上的港元存息普遍上升，隔夜息升1.4%，升至3.35%。

美元指數現報103.979升值0.117點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報4.59129%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.9822%，連續4日收窄，利差是2023年2月01日後最高，當日差距為-1.9183%

對上一次連續4日收窄，是2022年11月17日，當日利差報-0.3677%。

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