港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升26.65點子至2.60911%，是2月1日後最高，當日報2.65667%。1個月HIBOR升幅達11.38%，是2022年7月26日後最大升幅。對上一次連升4日是2022年11月17日，當日拆息報3.57083%。另外，貨幣市場上的港元存息亦普遍上升，僅1年期微跌，而升幅最大的是隔夜息。