高盛發表報告，認為亞洲股市無法躲開美國引領的回調，但能夠跑贏，因為該地區前景相對較好，而且基準股指相較峰值已經回落了不少。
策略師慕天輝(Timothy Moe)等人於報告中表示，「鑒於2024年盈利增速有望回升，而且估值依然合理，我們對亞洲股市的看法依然具有建設性」， 「與亞洲市場能跑贏相關的因素包括亞洲與美國經濟增長差距較大、亞洲的估值較低、亞洲企業盈利改善等」，而美國市場由於估值較高而盈利增長較慢，比亞洲市場面臨更大的回調風險。
按市場劃分，內地、印度、馬來西亞和泰國的長期相對表現紀錄最好，而北亞市場在美股回調期間表現往往較差。目前，澳洲與美國股市疲軟的關聯度最高，而A股最低。
報告指，為了保護投資組合免受美股潛在回調影響，投資者可以買入ASX 200指數的看跌期權以及騰訊（0700）、中國平安（2318）、ITC等對美國敏感度較低的優質區域股票。
高盛將MSCI亞太（日本除外）指數目標位定在620，意味著較上周五收市位有逾15%的上行空間。
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