離岸人民幣終止連續6日貶值，港元連續升值第二日，今日更大幅轉強，曾升值最多0.28%，是2022年12月5日後最大升值幅度，中午曾升值至7.823元，是1月19日7.8226元後最強。

恒指今早低開38點，早段曾跌112點，午後升幅擴大，高位升253點，高低波幅367點。

恒指收市升167點或0.81%，報20886點，大市成交金額1120億元，較上日增加24.87%，是2月16日1229.04億元成交後最多；國指升72點或1.04%，報7063點。恒生科技指數收報4311點，升1.27%。

藍籌股成交金額429.92億元，佔大市成交38.38%；科指成份股成交金額212.42億元，佔大市成交18.96%；國指成份股成交金額356.6億元，佔大市成交31.83%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、美團（3690）貢獻恒指較多。友邦（1299）、京東（9618）、阿里巴巴（9988）拖累大市。

藍籌58隻升，18隻下跌，0隻無升跌。宏橋（1378）升9.9%，收報9.1元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌1.85%，收報95.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，8隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報23.05元，升8.22%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報95.6元，跌1.85%。

恒指50天線(20744.63點)失而復得，受制於10天線(21108.18點)。科指10天線(4381.24點)下試50天線(4375.41點)，科指曾下試250天線(4212.36點)。

北水南下合計淨流出57.5億元，較上日增加5447.38%，連續第3日流出，累計流出67.18億元。南水北上合計淨流入60.03億元人民幣，較上日增加195.82%，連續第3日流入，累計流入148.27億元。

午後消息股表現

中電信據報研AI聊天機械人取得階段性成果，三大中資電訊股齊升。中移動（0941）曾升最多3.49%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為3.8%。今曾高見59.35元，是2020年8月26日59.5元後最高。今日收市升3.05%，報59.1元，是2020年8月18日後收市新高，當日報59.85元。

中國電信（0728）曾升最多6.87%，高見4.2元，是2019年4月18日4.2元後最高。今日收市升3.82%，報4.08元，是2019年4月29日後收市新高，當日報4.08元。

中國聯通（0762）曾升最多5.51%，是1月3日後最大升幅，當日升幅為8.7%。今曾高見6.13元，是2020年8月27日6.25元後最高。今日收市報6.01元，是2020年8月26日後收市新高，當日報6.18元。

匯控（0005）最快明日公布業績，今日續升，曾升最多1.2%，是2月8日後最大升幅，當日升幅為2.65%。高見58.9元，是2022年2月14日59.6元後最高。今日收市升0.95%，報58.75元，是2022年2月14日後收市新高，當日報59元。股價連升3日，累計升1.2元，對上一次連升3日是2月8日，同時亦連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月11日。

國泰（0293）與VTC合作培育專才，配合航空業復蘇。收報7.68元，跌0.13%。

WSJ：匯控（0005）平保（2318）關係早有裂痕，惟匯豐高層認為平保干預並非出於政治動機。匯控創52周高，見58.9元，收報58.75元，升0.95%。平保（2318）收報58.05元，升1.75%。

傳人行要求銀行適度控制2月貸款規模。中海外（0688）收報20.4元，升3.76%。龍湖（0960）收報24.9元，升1.63%。華潤置地（1109）收報36.9元，升3.36%。碧桂園（2007）收報2.66元，升4.31%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下國浩（0053）收報73元，無升跌。朗廷（1270）收報1.16元，無升跌。百盛集團（3368）收報0.151元，升1.34%。新興印刷（1975）創52周高，見0.89元，收報0.88元，跌1.12%。

協鑫科技（3800）盈喜，料去年純利升逾2倍。收報2.19元，升1.86%。

易居企業（2048）首席財務官周亮辭世。收報0.455元，升12.35%。

同程旅行（0780）擬７億人幣收購旅行社。收報17.16元，升0.94%。

中國環保科技（0646）折讓價19%配售2200萬新股。收報0.8元，升6.67%。

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲被拍現身澳洲墨爾本，會見「改變他一生」的恩人。收報99.4元，跌0.05%。

耀才（1428）調查：逾8成散戶看好後市，最想「撈底」騰訊。收報1.51元，升3.42%。

銀保監與人行擬修改內地銀行資本管理辦法。建行（0939）收報4.98元，升0.81%。工商銀行（1398）收報4.03元，升0.75%。中國銀行（3988）收報2.95元，升0.68%。農業銀行（1288）收報2.8元，升1.08%。郵儲銀行（1658）收報5.06元，升2.64%。交行（3328）收報4.78元，升0.42%。招商銀行（3968）收報45.75元，升4.1%。

四川成渝（0107）59億人民幣購母公司四川二繞西高速。收報1.91元，升1.06%。

銀保監會罰5金融機構4億人幣，建行（0939）最重。其餘4間為中國銀行（3988）、中國民生銀行（1988）、渣打銀行(中國)和渤海銀行。建行收報4.98元，升0.81%。中行（3988）收報2.95元，升0.68%。中國民生銀行（1988）收報2.85元，升1.79%。渣打（2888）收報72.1元，升1.98%。

羅熹遭免去中國人保集團黨委書記。羅熹還兼任中國人保（1339）執行董事和董事長，以及中國財險（2328）非執行董事、董事長。人保收報2.61元，升1.56%。財險（2328）收報7.3元，升1.39%。

華科資本（1140）溢價7%發近9億新股籌3.5億元。收報0.375元，升2.74%。

眾安在綫（6060）料去年轉蝕最多15億人幣。收報23.05元，升8.22%。

金沙（1928）去年虧損123億元，9.12億美元受制限現金可重新使用。收報27.8元，跌1.24%。

BlackRock、Citigroup，增持領展（0823）。收報52.35元，跌1.32%。

諾輝健康（6606）：港國際研發中心今投入使用，未來5年投資1億元。收報34.15元，升5.4%。

聯想（0992）預料個人電腦市場於2024年恢復增長。收報7.1元，升4.72%。

光大控股（0165）發盈警，料轉蝕最多79億。收報5.95元，跌3.09%。

希慎（0014）：農曆年後人流明顯回升，需時觀察旅客消費習慣變化。收報24.35元，跌7.41%。

破頂股表現

破頂股包括，特海國際（9658）創上市新高，見18.46元，收報17.62元，升2.44%；春立醫療（1858）創52周高，見22.55元，收報22.45元，升2.51%；叙福樓（1978）創52周高，見1.32元，收報1.29元，升2.38%；中電信（0728）創52周高，見4.2元，收報4.08元，升3.82%；中移動（0941）創52周高，見59.35元，收報59.1元，升3.05%；聯通（0762）創52周高，見6.13元，收報6.01元，升3.44%；匯控（0005）創52周高，見58.9元，收報58.75元，升0.95%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括力世紀（0860）低見0.165元，收報0.167元，跌4.02%；大唐集團（2117）低見0.52元，收報0.58元，無升跌；智雲健康（9955）低見5.9元，收報6.2元，升2.48%；潤邁德醫療（2297）低見1.06元，收報1.08元，跌5.26%；叮噹健康（9886）低見9.47元，收報9.82元，跌6.48%；高山企業（0616）低見0.058元，收報0.059元，跌14.49%；子不語（2420）低見4.95元，收報4.96元，跌2.75%；山東博安生物（6955）低見13.98元，收報14.98元，升0.27%；樂華娛樂（2306）低見4.1元，收報4.29元，跌2.94%。

5隻股份創52周低，包括九龍倉集團（0004）低見18.32元，收報18.32元，跌1.08%；渝太地產（0075）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；銀建國際（0171）低見0.27元，收報0.315元，升8.62%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；麗新製衣（0191）低見1.49元，收報1.51元，跌1.31%。

異動股

上升異動股，包括，霸王（1338）收報0.059元，升37.21%；超媒體（0072）創52周高，見1.64元，收報1.45元，升28.32%；世紀聯合（1959）收報0.35元，升22.81%；祖龍娛樂（9990）收報6.11元，升19.57%；瑞爾集團（6639）收報11.5元，升16.04%；天鴿互動（1980）收報0.85元，升14.86%；百融雲（6608）收報14.88元，升14.29%；德斯控股（8437）收報0.095元，升13.1%；易居企業（2048）收報0.455元，升12.35%；綠景中國（0095）收報1.38元，升12.2%。

下跌異動股，包括，潤歌互動（2422）收報1.44元，跌18.64%；創業集團（2221）收報0.34元，跌17.07%；TOMO Holdings（6928）收報2.74元，跌14.64%；高山企業（0616）創上市新低，見0.058元，收報0.059元，跌14.49%；澳洲成峰高教（1752）收報0.084元，跌14.29%；陸慶（8052）收報0.019元，跌13.64%；愛高集團（0328）收報0.033元，跌13.16%；德銀天下（2418）收報0.77元，跌11.49%；寶光實業（0084）收報0.062元，跌11.43%；金匯（8160）收報0.053元，跌10.17%；博駿教育（1758）收報0.205元，跌10.09%。

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