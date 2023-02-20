據計劃資料，客戶選用其中一個OTT服務後，可以優惠價加訂其他OTT服務：Disney+月費優惠價為73元，另有每月25元回贈；Netflix月費為78元，另有10元回贈，MyTV SUPER解碼器（基本版）月費為65元，另有40元回贈。

香港寬頻指，家居寬頻服務只適用於指定住宅地區及安裝服務之地址，並於登記前120日內未曾使用香港寬頻之寬頻服務；客戶須承諾最少24個月合約期，並須於今年3月31日或之前成功登記及安裝。

事實上，香港電訊（6823）旗下Now TV在有線寬頻宣布交還收費牌照當天，已推出月費99元轉台優惠，包兩個組合，當中可選歐美電影組合、中文電影組合、亞洲娛樂組及國際新聞組合等，以及12個月網上行1000M光纖入屋寬頻服務。

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