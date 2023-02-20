香港寬頻（1310）公布，即日起為有線收費電視同有線寬頻（1097）客戶提供「寬樂組合」轉台優惠，可在香港寬頻專門店或官網找銷售人員，以月費99元簽約24個月，使用指定家居寬頻連Disney+ / Netflix / myTV Gold精彩OTT娛樂服務，並豁免安裝費680元，現時登記，寬頻服務最多365日延遲生效。
據計劃資料，客戶選用其中一個OTT服務後，可以優惠價加訂其他OTT服務：Disney+月費優惠價為73元，另有每月25元回贈；Netflix月費為78元，另有10元回贈，MyTV SUPER解碼器（基本版）月費為65元，另有40元回贈。
香港寬頻指，家居寬頻服務只適用於指定住宅地區及安裝服務之地址，並於登記前120日內未曾使用香港寬頻之寬頻服務；客戶須承諾最少24個月合約期，並須於今年3月31日或之前成功登記及安裝。
事實上，香港電訊（6823）旗下Now TV在有線寬頻宣布交還收費牌照當天，已推出月費99元轉台優惠，包兩個組合，當中可選歐美電影組合、中文電影組合、亞洲娛樂組及國際新聞組合等，以及12個月網上行1000M光纖入屋寬頻服務。
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