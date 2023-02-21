期內，該行預期信貸損失變動按年大幅增加 172%至76.26億元。風險監控總監張家慧表示，預期信貸損失大增主要與內地商業房地產有關，但去年下半年已有轉好跡象。當中大部分為第3階段預期信貸損失增加，按年大增2.6倍63.44億元。

張家慧續指，未完成房地產項目包括發展商及零售佔帳簿少於1%。而在減值貸款當中，有抵押的企業由去年57%增至今年72%。現時於內房的風險曝露主要以民企為主，佔63%，國企及外資企業則分別佔20%及17%。施穎茵稱，該行由2021年底起開始為內房作出撥審，一直採取審慎策略，有見及去年末季至今年初內地政策漸見成效，料今年撥備將較去年少。

本港利率上行帶動銀行淨息差收入，執行董事兼財務總監蘇雪冰認為，美國加息緩和，而本港拆息走勢則視乎經濟情況、銀行資金流動等。去年第4季淨息差收入有可能已經見頂，惟仍視乎不同因素走勢。

至於貸款業務方面，施穎茵認為今年經濟氣氛向好，投資者信心增加，貸款正需求慢慢恢復，料下半年才會見明顯轉好。

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