moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒生施穎茵：對內房審慎樂觀今年撥備可減 未有計劃派發特別息

恒生銀行（0011）今日公布去年全年業績，股東應佔溢利按年減少27%至101.65億元，每股盈利4.95元，全年派息4.1元，按年少近2成。執行蕫事兼行政總裁施穎茵表示，派息金額為股東應得溢利達77%，仍屬高水平。該行今年3月成立90周年，惟現階段未有計劃派發特別股息。展望今年營商環境審慎樂觀，希望今年有較好表現，將反映在日後派息當中。

期內，該行預期信貸損失變動按年大幅增加 172%至76.26億元。風險監控總監張家慧表示，預期信貸損失大增主要與內地商業房地產有關，但去年下半年已有轉好跡象。當中大部分為第3階段預期信貸損失增加，按年大增2.6倍63.44億元。

張家慧續指，未完成房地產項目包括發展商及零售佔帳簿少於1%。而在減值貸款當中，有抵押的企業由去年57%增至今年72%。現時於內房的風險曝露主要以民企為主，佔63%，國企及外資企業則分別佔20%及17%。施穎茵稱，該行由2021年底起開始為內房作出撥審，一直採取審慎策略，有見及去年末季至今年初內地政策漸見成效，料今年撥備將較去年少。

本港利率上行帶動銀行淨息差收入，執行董事兼財務總監蘇雪冰認為，美國加息緩和，而本港拆息走勢則視乎經濟情況、銀行資金流動等。去年第4季淨息差收入有可能已經見頂，惟仍視乎不同因素走勢。

至於貸款業務方面，施穎茵認為今年經濟氣氛向好，投資者信心增加，貸款正需求慢慢恢復，料下半年才會見明顯轉好。

 

其他報道

券商︰憂股價波動  歐美投資者對內房股依然審慎

摩根士丹利：調高明後年濠賭股的EBITDA預測70%及6%

印度富豪阿達尼旗下公司股票總市值跌破千億美元

蔚來擬推廉價電動車 安徽設廠

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.49%

孫正義抵押軟銀股份 累增至35%

內地煉油企業大手購入美國原油

俄羅斯石油出口至內地 創俄烏戰爭爆發後最高

豐盛生活服務半年多賺17% 中期息增至24.5仙

半日沽空金額71億 盈富沽空金額最多