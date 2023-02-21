恒指今早低開27點，早段曾倒升最多54點，其後轉跌，午後擴大至低位跌383點，高低波幅438點。

恒指收市跌357點或1.71%，報20529點，大市成交金額1100億元，較上日減少0.79%；國指跌138點或1.97%，報6925點。恒生科技指數收報4158點，跌3.56%。

藍籌股成交金額553.89億元，佔大市成交50.35%；科指成份股成交金額354.74億元，佔大市成交32.24%；國指成份股成交金額482.14億元，佔大市成交43.83%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌27隻升，45隻下跌，4隻無升跌。恒生（0011）升3.3%，收報128.2元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌8.53%，收報189.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報31.1元，升0.81%；跌幅最大的是京東（9618）收報189.7元，跌8.53%。

恒指受制於10天線(21031.26點)跌穿50天線(20764.85點)。科指受制於10天線(4345.41點)，10天線亦跌穿50天線(4373.81點)，科指同時亦跌穿250天線(4207.03點)。

北水南下合計淨流入4.7億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入18.54億元人民幣，較上日減少69.12%，連續第4日流入，累計流入166.81億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.84%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。今曾低見20503.05點，是1月4日20233.39點後最低。今日收市報20529.49點，是1月3日後收市新低，當日報20145.29點。

科指曾跌最多3.71%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.78%。今曾低見4151.73點，是1月3日4018.85點後最低。今日收市報4158.04點，是2022年12月30日後收市新低，當日報4128.79點。

國指曾跌最多2.04%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。今曾低見6919.84點，是1月4日6855.36點後最低。今日收市報6925.07點，是1月3日後收市新低，當日報6833.98點。

三藍籌破位

匯控（0005）曾升最多1.19%，高見59.45元，是2022年2月14日59.6元後最高。

聯通（0762）曾升最多3.49%，是2月20日後最大升幅，當日升幅為5.51%。今曾高見6.22元，是2020年8月27日6.25元後最高。今日收市報6.16元，是2020年8月26日後收市新高，當日報6.18元。收報6.16元，升2.5%。連升2日，累計升0.35元，對上一次連升2日是2月10日。

中移動（0941）曾升最多0.59%，是2月20日後最大升幅，當日升幅為3.49%。今曾高見59.45元，是2020年8月26日59.5元後最高。今日收市報58.9元，是2月20日後收市新高，當日報59.1元。收報58.9元，跌0.34%。

午後消息股表現

蔚來（9866）擬推廉價電動車，安徽設廠。收報79.25元，跌3%。

豐盛生活服務（0331）半年多賺17%，中期息增至24.5仙。創52周高，見6.05元，收報6.04元，升3.6%。

匯控（0005）去年稅前盈利跌7%至175億美元，息23美仙。匯控擬今年首季恢復派發季度股息，售加拿⼤銀⾏業務後將派21美仙特別息。創52周高，見59.45元，收報57.6元，跌1.96%。匯控曾跌最多2.81%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.73%。今曾低見57.1元，是2月13日57元後最低。

恒生銀行（0011）去年少賺27%至101.7億元，遜預期，第四次中期息2元。收報128.2元，升3.3%。曾升最多4.27%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為4.9%。高見129.4元，是2月2日129.4元後最高。

包凡失聯，據報內銀摸底，評估與華興資本（1911）往來風險。收報7.16元，跌0.42%。

今早及隔晚消息股表現

啟動不動產私募投資基金試點。中海外（0688）收報20.6元，升0.98%；龍湖（0960）收報24.85元，跌0.2%；華潤置地（1109）收報37.7元，升2.17%；碧桂園（2007）收報2.68元，升0.75%。

譚仔三哥新宿元祖店2月26日重新開業。譚仔國際（2217）收報2.33元，跌2.92%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，信置（0083）收報10.34元，跌0.19%。新意網集團（1686）收報4.83元，升0.63%。南順（0411）收報10.5元，無升跌。

京東（9618）擬下月推百億元補貼，與拼多多競爭。收報189.7元，跌8.53%。

匯豐下調港元定存息。渣打（2888）收報72.05元，跌0.07%。中銀香港（2388）收報26.9元，升0.56%。

北水增持中電信（0728），減持思摩爾（6969）。中電信收報4.1元，升0.49%。思摩爾（6969）收報9.98元，跌3.11%。

朗廷酒店（1270）受惠客房收入增，可分派收入按年增近倍至1.91億。收報1.09元，跌6.03%。

美圖（1357）發盈喜扭虧，人氣護膚品牌賬面收益抵銷加密幣虧損。收報2.46元，升9.82%。

國浩（0053）中期盈利增逾倍達12.72億，派息維持0.5元。收報71.45元，跌2.12%。

時富金融（0510）伙太極資本推虛擬資產服務。收報0.38元，跌2.56%。

花旗：金沙（1928）最新高端中場市佔率24%冠同行。收報27.65元，跌0.54%。

香港寬頻（1310）推有線客戶轉會計劃，上網月費99元連Disney+或Netflix等OTT服務。收報5.19元，升0.39%。

火必申請香港虛擬資產交易牌照，計劃推出Huobi Hong Kong。新火科技控股（1611）收報2.75元，升3.38%。

新奧能源（2688）獲納入滬深港通氫能主題指數。收報121.7元，升1.67%。

克莉斯汀（1210）前董事長要求召股東特別大會派員入局。收報0.057元，跌9.52%。

美團（3690）進軍香港，招募三種送遞員。收報139.8元，跌4.12%。

澳門1月錄入境旅客升2.6倍至逾139萬，港客按年大增7倍。新濠國際發展（0200）收報9.59元，跌1.44%。美高梅中國（2282）收報9.63元，跌0.1%。澳博（0880）收報4元，跌1.23%。永利澳門（1128）收報8.2元，跌2.03%。銀河娛樂（0027）收報51.65元，跌0.19%。金沙中國（1928）收報27.65元，跌0.54%。

楊鷗辭任中海物業（2669）執董及CEO職務，肖俊強接任。收報9.6元，跌4%。

中移動（0941）上月上客50萬戶，5G客總數達6.2億戶。創52周高，見59.45元，收報58.9元，跌0.34%。

戴力弘3月1日卸任銀娛（0027）財務總裁並獲委為高級顧問，陳應達接任。收報51.65元，跌0.19%。

中聯通（0762）1月5G，套餐用戶累計2.16億戶。創52周高，見6.22元，收報6.16元，升2.5%。

破頂股表現

破頂股包括，登輝控股（1692）創上市新高，見2.9元，收報2.8元，升12%；高視醫療（2407）創上市新高，見55.6元，收報55.6元，升5.8%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.99元，收報10.97元，升2.05%；朝聚眼科（2219）創52周高，見6.7元，收報6.29元，跌0.63%；復銳醫療（1696）創52周高，見15.88元，收報14.9元，跌1.06%；華潤醫療（1515）創52周高，見6.79元，收報6.76元，升6.29%；匯控（0005）創52周高，見59.45元，收報57.6元，跌1.96%；聯通（0762）創52周高，見6.22元，收報6.16元，升2.5%；中海油（0883）創52周高，見11.74元，收報11.62元，升2.11%；中移動（0941）創52周高，見59.45元，收報58.9元，跌0.34%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括大唐集團（2117）低見0.49元，收報0.59元，升1.72%；恒盛地產（0845）低見0.069元，收報0.075元，跌6.25%；潤邁德醫療（2297）低見1.05元，收報1.05元，跌2.78%；叮噹健康（9886）低見8.14元，收報8.58元，跌12.63%；高山企業（0616）低見0.057元，收報0.058元，跌1.69%；子不語（2420）低見4.8元，收報4.8元，跌3.23%；交運燃氣（1407）低見0.73元，收報0.74元，跌1.33%；澳亞集團（2425）低見4.47元，收報4.7元，跌3.09%；淮北綠金（2450）低見0.79元，收報0.84元，升2.44%。

4隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；麗新製衣（0191）低見1.48元，收報1.49元，跌1.32%；力高集團（1622）低見1.35元，收報1.41元，跌0.7%；中國互聯網投資（0810）低見0.97元，收報0.98元，跌7.55%。

異動股

上升異動股，包括，祥生控股（2599）收報0.445元，升23.61%；寶光實業（0084）收報0.075元，升20.97%；鷹瞳科技（2251）收報19.32元，升13.65%；匯聚科技（1729）收報1.87元，升13.33%；登輝控股（1692）創上市新高，見2.9元，收報2.8元，升12%；都市麗人（2298）收報0.36元，升10.77%；潤歌互動（2422）收報1.59元，升10.42%；美圖公司（1357）收報2.46元，升9.82%；雄岸科技（1647）收報0.102元，升9.68%；宏安（1222）收報0.05元，升8.7%。

下跌異動股，包括，叮噹健康（9886）創上市新低，見8.14元，收報8.58元，跌12.63%；超媒體（0072）創52周高，見1.7元，收報1.27元，跌12.41%；香港航天科技（1725）收報10.16元，跌11.5%；雲頂新耀（1952）收報18.42元，跌11.44%；先瑞達醫療（6669）收報16.5元，跌10.81%；領悅服務（2165）收報0.57元，跌9.52%；百融雲（6608）收報13.56元，跌8.87%；恒偉集團（8219）收報0.26元，跌8.77%；天立教育（1773）收報2.3元，跌8.73%。

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