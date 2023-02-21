moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市跌357點 科技股下跌 恒生績後升匯控跌 北水轉流入

美股隔晚休市，美期於亞洲時段向下，跌逾0.4%，美元稍強，港元昨日大幅升值後，今日回吐最多0.1%。A股、台股、韓股向上。港股方面，推百億補貼的京東（9618），引發市場競爭激烈的憂慮，ATM等科技股亦跟跌，匯控（0005）公布業績後下跌，恒生（0011）則向上。啟動不動產私募投資基金試點，多隻藍籌內房逆市上升。藍籌股匯控、中移（0941）、聯通（0762）再破位。

恒指今早低開27點，早段曾倒升最多54點，其後轉跌，午後擴大至低位跌383點，高低波幅438點。

恒指收市跌357點或1.71%，報20529點，大市成交金額1100億元，較上日減少0.79%；國指跌138點或1.97%，報6925點。恒生科技指數收報4158點，跌3.56%。

藍籌股成交金額553.89億元，佔大市成交50.35%；科指成份股成交金額354.74億元，佔大市成交32.24%；國指成份股成交金額482.14億元，佔大市成交43.83%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、中海油（0883）、潤地（1109）貢獻恒指較多。

藍籌27隻升，45隻下跌，4隻無升跌。恒生（0011）升3.3%，收報128.2元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌8.53%，收報189.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報31.1元，升0.81%；跌幅最大的是京東（9618）收報189.7元，跌8.53%。

恒指受制於10天線(21031.26點)跌穿50天線(20764.85點)。科指受制於10天線(4345.41點)，10天線亦跌穿50天線(4373.81點)，科指同時亦跌穿250天線(4207.03點)。

北水南下合計淨流入4.7億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入18.54億元人民幣，較上日減少69.12%，連續第4日流入，累計流入166.81億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.84%，是2月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。今曾低見20503.05點，是1月4日20233.39點後最低。今日收市報20529.49點，是1月3日後收市新低，當日報20145.29點。

科指曾跌最多3.71%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為4.78%。今曾低見4151.73點，是1月3日4018.85點後最低。今日收市報4158.04點，是2022年12月30日後收市新低，當日報4128.79點。

國指曾跌最多2.04%，是2月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.71%。今曾低見6919.84點，是1月4日6855.36點後最低。今日收市報6925.07點，是1月3日後收市新低，當日報6833.98點。

三藍籌破位

匯控（0005）曾升最多1.19%，高見59.45元，是2022年2月14日59.6元後最高。

聯通（0762）曾升最多3.49%，是2月20日後最大升幅，當日升幅為5.51%。今曾高見6.22元，是2020年8月27日6.25元後最高。今日收市報6.16元，是2020年8月26日後收市新高，當日報6.18元。收報6.16元，升2.5%。連升2日，累計升0.35元，對上一次連升2日是2月10日。

中移動（0941）曾升最多0.59%，是2月20日後最大升幅，當日升幅為3.49%。今曾高見59.45元，是2020年8月26日59.5元後最高。今日收市報58.9元，是2月20日後收市新高，當日報59.1元。收報58.9元，跌0.34%。

午後消息股表現

蔚來（9866）擬推廉價電動車，安徽設廠。收報79.25元，跌3%。

豐盛生活服務（0331）半年多賺17%，中期息增至24.5仙。創52周高，見6.05元，收報6.04元，升3.6%。

匯控（0005）去年稅前盈利跌7%至175億美元，息23美仙。匯控擬今年首季恢復派發季度股息，售加拿⼤銀⾏業務後將派21美仙特別息。創52周高，見59.45元，收報57.6元，跌1.96%。匯控曾跌最多2.81%，是2月3日後最大跌幅，當日跌幅為3.73%。今曾低見57.1元，是2月13日57元後最低。

恒生銀行（0011）去年少賺27%至101.7億元，遜預期，第四次中期息2元。收報128.2元，升3.3%。曾升最多4.27%，是2022年12月5日後最大升幅，當日升幅為4.9%。高見129.4元，是2月2日129.4元後最高。

包凡失聯，據報內銀摸底，評估與華興資本（1911）往來風險。收報7.16元，跌0.42%。

今早及隔晚消息股表現

啟動不動產私募投資基金試點。中海外（0688）收報20.6元，升0.98%；龍湖（0960）收報24.85元，跌0.2%；華潤置地（1109）收報37.7元，升2.17%；碧桂園（2007）收報2.68元，升0.75%。

譚仔三哥新宿元祖店2月26日重新開業。譚仔國際（2217）收報2.33元，跌2.92%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，信置（0083）收報10.34元，跌0.19%。新意網集團（1686）收報4.83元，升0.63%。南順（0411）收報10.5元，無升跌。

京東（9618）擬下月推百億元補貼，與拼多多競爭。收報189.7元，跌8.53%。

匯豐下調港元定存息。渣打（2888）收報72.05元，跌0.07%。中銀香港（2388）收報26.9元，升0.56%。

北水增持中電信（0728），減持思摩爾（6969）。中電信收報4.1元，升0.49%。思摩爾（6969）收報9.98元，跌3.11%。

朗廷酒店（1270）受惠客房收入增，可分派收入按年增近倍至1.91億。收報1.09元，跌6.03%。

美圖（1357）發盈喜扭虧，人氣護膚品牌賬面收益抵銷加密幣虧損。收報2.46元，升9.82%。

國浩（0053）中期盈利增逾倍達12.72億，派息維持0.5元。收報71.45元，跌2.12%。

時富金融（0510）伙太極資本推虛擬資產服務。收報0.38元，跌2.56%。

花旗：金沙（1928）最新高端中場市佔率24%冠同行。收報27.65元，跌0.54%。

香港寬頻（1310）推有線客戶轉會計劃，上網月費99元連Disney+或Netflix等OTT服務。收報5.19元，升0.39%。

火必申請香港虛擬資產交易牌照，計劃推出Huobi Hong Kong。新火科技控股（1611）收報2.75元，升3.38%。

新奧能源（2688）獲納入滬深港通氫能主題指數。收報121.7元，升1.67%。

克莉斯汀（1210）前董事長要求召股東特別大會派員入局。收報0.057元，跌9.52%。

美團（3690）進軍香港，招募三種送遞員。收報139.8元，跌4.12%。

澳門1月錄入境旅客升2.6倍至逾139萬，港客按年大增7倍。新濠國際發展（0200）收報9.59元，跌1.44%。美高梅中國（2282）收報9.63元，跌0.1%。澳博（0880）收報4元，跌1.23%。永利澳門（1128）收報8.2元，跌2.03%。銀河娛樂（0027）收報51.65元，跌0.19%。金沙中國（1928）收報27.65元，跌0.54%。

楊鷗辭任中海物業（2669）執董及CEO職務，肖俊強接任。收報9.6元，跌4%。

中移動（0941）上月上客50萬戶，5G客總數達6.2億戶。創52周高，見59.45元，收報58.9元，跌0.34%。

戴力弘3月1日卸任銀娛（0027）財務總裁並獲委為高級顧問，陳應達接任。收報51.65元，跌0.19%。

中聯通（0762）1月5G，套餐用戶累計2.16億戶。創52周高，見6.22元，收報6.16元，升2.5%。

破頂股表現

破頂股包括，登輝控股（1692）創上市新高，見2.9元，收報2.8元，升12%；高視醫療（2407）創上市新高，見55.6元，收報55.6元，升5.8%；FA三星比特幣（3135）創上市新高，見10.99元，收報10.97元，升2.05%；朝聚眼科（2219）創52周高，見6.7元，收報6.29元，跌0.63%；復銳醫療（1696）創52周高，見15.88元，收報14.9元，跌1.06%；華潤醫療（1515）創52周高，見6.79元，收報6.76元，升6.29%；匯控（0005）創52周高，見59.45元，收報57.6元，跌1.96%；聯通（0762）創52周高，見6.22元，收報6.16元，升2.5%；中海油（0883）創52周高，見11.74元，收報11.62元，升2.11%；中移動（0941）創52周高，見59.45元，收報58.9元，跌0.34%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括大唐集團（2117）低見0.49元，收報0.59元，升1.72%；恒盛地產（0845）低見0.069元，收報0.075元，跌6.25%；潤邁德醫療（2297）低見1.05元，收報1.05元，跌2.78%；叮噹健康（9886）低見8.14元，收報8.58元，跌12.63%；高山企業（0616）低見0.057元，收報0.058元，跌1.69%；子不語（2420）低見4.8元，收報4.8元，跌3.23%；交運燃氣（1407）低見0.73元，收報0.74元，跌1.33%；澳亞集團（2425）低見4.47元，收報4.7元，跌3.09%；淮北綠金（2450）低見0.79元，收報0.84元，升2.44%。

4隻股份創52周低，包括亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.53元，無升跌；麗新製衣（0191）低見1.48元，收報1.49元，跌1.32%；力高集團（1622）低見1.35元，收報1.41元，跌0.7%；中國互聯網投資（0810）低見0.97元，收報0.98元，跌7.55%。

異動股

上升異動股，包括，祥生控股（2599）收報0.445元，升23.61%；寶光實業（0084）收報0.075元，升20.97%；鷹瞳科技（2251）收報19.32元，升13.65%；匯聚科技（1729）收報1.87元，升13.33%；登輝控股（1692）創上市新高，見2.9元，收報2.8元，升12%；都市麗人（2298）收報0.36元，升10.77%；潤歌互動（2422）收報1.59元，升10.42%；美圖公司（1357）收報2.46元，升9.82%；雄岸科技（1647）收報0.102元，升9.68%；宏安（1222）收報0.05元，升8.7%。

下跌異動股，包括，叮噹健康（9886）創上市新低，見8.14元，收報8.58元，跌12.63%；超媒體（0072）創52周高，見1.7元，收報1.27元，跌12.41%；香港航天科技（1725）收報10.16元，跌11.5%；雲頂新耀（1952）收報18.42元，跌11.44%；先瑞達醫療（6669）收報16.5元，跌10.81%；領悅服務（2165）收報0.57元，跌9.52%；百融雲（6608）收報13.56元，跌8.87%；恒偉集團（8219）收報0.26元，跌8.77%；天立教育（1773）收報2.3元，跌8.73%。

 

其他報道

恒生施穎茵：對內房審慎樂觀今年撥備可減 未有計劃派發特別息

券商︰憂股價波動  歐美投資者對內房股依然審慎

摩根士丹利：調高明後年濠賭股的EBITDA預測70%及6%

印度富豪阿達尼旗下公司股票總市值跌破千億美元

蔚來擬推廉價電動車 安徽設廠

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.49%

孫正義抵押軟銀股份 累增至35%

內地煉油企業大手購入美國原油

俄羅斯石油出口至內地 創俄烏戰爭爆發後最高

豐盛生活服務半年多賺17% 中期息增至24.5仙

半日沽空金額71億 盈富沽空金額最多

匯控料今年淨利息收益不少於360億美元 有形股本回報率至少達12%

匯控擬今年首季恢復派發季度股息 售加拿⼤銀⾏業務後將派21美仙特別息

恒指半日跌207點 失守50天線 科指跌穿250天線 北水轉流入 京東跌6.8%