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信置中期基礎溢利跌36% 中期息15仙

信置（0083）公布中期業績，截至去年底止6個月，核股東應佔基礎溢利為28.02億元，按年跌35.84%，每股基礎盈利0.36元。計及非現金項目的投資物業重估虧損，股東應佔淨溢利為24.6億元，按年跌41.8%，每股盈利0.31元，中期息每股15港仙，按年持平。

期內集團收入錄63.82億元，按年跌41.4%，其中物業銷售總收入38.9億，按年跌54.1%，受項目合約銷售收入確認入賬時間影響，物業銷售收入按年下降。總租金收益17億元，拱年下跌3.8%，投資物業組合整體出租率為91.1%，按年升0.8個百分點。集團中期酒店收入6.93億元，按年增1.8倍。

期內集團在中國、香港、新加坡及悉尼擁有土地 儲備應佔樓面面積約2020萬平方呎，各類型物業比例均衡，其中商業佔45.8%、住宅佔29.6%、工業佔10.9%、停車場佔7.8%及酒店佔5.9%。

信和酒店同步放榜，中期股東應佔虧損5150萬元，2021年同期蝕5550萬元，每 股虧損為4.5港仙，不派發中期股息。期內營業額6820萬元，按年增加9.47%。

尖沙咀置業(0247)公布中期業績，截至去年底止，股東應佔盈利13.69億元，按年跌40.92%，每股盈利0.68元，中期息15仙。股東應佔基礎溢利15.59億元，按年下跌34.91%。收入64.06億元，按年跌41.3%。

 

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