期內集團收入錄63.82億元，按年跌41.4%，其中物業銷售總收入38.9億，按年跌54.1%，受項目合約銷售收入確認入賬時間影響，物業銷售收入按年下降。總租金收益17億元，拱年下跌3.8%，投資物業組合整體出租率為91.1%，按年升0.8個百分點。集團中期酒店收入6.93億元，按年增1.8倍。

期內集團在中國、香港、新加坡及悉尼擁有土地 儲備應佔樓面面積約2020萬平方呎，各類型物業比例均衡，其中商業佔45.8%、住宅佔29.6%、工業佔10.9%、停車場佔7.8%及酒店佔5.9%。

信和酒店同步放榜，中期股東應佔虧損5150萬元，2021年同期蝕5550萬元，每 股虧損為4.5港仙，不派發中期股息。期內營業額6820萬元，按年增加9.47%。

尖沙咀置業(0247)公布中期業績，截至去年底止，股東應佔盈利13.69億元，按年跌40.92%，每股盈利0.68元，中期息15仙。股東應佔基礎溢利15.59億元，按年下跌34.91%。收入64.06億元，按年跌41.3%。

其他報道

恒生施穎茵：對內房審慎樂觀今年撥備可減 未有計劃派發特別息

券商︰憂股價波動 歐美投資者對內房股依然審慎

摩根士丹利：調高明後年濠賭股的EBITDA預測70%及6%

印度富豪阿達尼旗下公司股票總市值跌破千億美元

蔚來擬推廉價電動車 安徽設廠

滬深三大指數全日個別發展 滬指升0.49%

孫正義抵押軟銀股份 累增至35%

內地煉油企業大手購入美國原油

俄羅斯石油出口至內地 創俄烏戰爭爆發後最高

豐盛生活服務半年多賺17% 中期息增至24.5仙

半日沽空金額71億 盈富沽空金額最多