豐盛生活服務（0331）過去五年已著手進行三次購併，令集團由原先從事機電工程業務，擴大業務範圍至物業管理及綜合生活服務，集團執行董事李國邦表示，在過往收購支持下，市值已升三倍，由不足10億元，增至近年的27億元。集團會繼續積極物色收購合併，包括相關的生活服務公司，並注重與現有業務的協同效應及有否相關性。他說，以目前手持現金7億元，淨持現金3億元，備用額度約17億元，有足夠財務資源，應付購併及派息所需。
李國邦稱，集團會維持股息派發率在40%，由2015年上市至今，所派發股息已相當於招股價80%，股息率約為8至9厘。集團首席財務官兼公司秘書陳祖偉續指，豐盛目前整體手上的未完成合約達127億元紀錄新高，在過去6個月增長約20%。在過去半年新簽及續簽合約亦高達48億元，比上年增加約50%，手上未完成合約，約相當於未來2年的營業額。
雖然面對市場通脹，甚至勞工短缺壓力，但是陳祖偉強調，整體員工數目在過去半年已增加800人，達到2.08萬人，可提供就近工作場地、介紹新入職人士獎金，及提供彈性工時安排，吸引人手過來。同時物業及設施管理業務多依據合約收取費用，相對較少受到通脹及勞工因素影響。另很多業務的合約是以2至3年為期，因應如工資漲幅等因素作評估，並提供風險撥備，因此令到多個部門的毛利率，維持穩定。至於在疫情期間，受到物流及運輸制約，致施工物料延遲付運，他說，機電工程部門已在此前作出預計，並且與業主提出更換供應商及作出延期安排。隨著疫情減退，對業務影響已不大。
在澳門及內地的業務方面，陳祖偉稱，過去半年收入減少，與機電工程項目入帳期有關，但是集團已在今年在內地中標取得杭州恒隆廣場的合約。在澳門方面，集團過往已承接15個合約，總額達70億元，隨著當地批出賭牌，料未來數月會陸續可爭取到新合約的機會。
執行副主席林煒瀚表示，未來物管、綜合生活服務及機電工程部門，均會表現良好，可互補長短。隨著恢復通關，亦見市場上多了很多保安、場地管理的新項目批出，當中包括亞洲博覽館的物管、保安服務，便是其一。
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