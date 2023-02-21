匯控在2021年中期起改變派息政策，由固定股息金額改為派息比率，鑑於該行目前的回報趨勢，今明兩年將設在50%。祈耀年指今年派息金額與疫情相近，而派息比率下降，可在股東回報和預期資本作未來發展取得平衡。

撇除出售法國業務的損失，匯控經調整稅前盈利按年上升16.53%至240.1億美元，主要受美國加息帶動淨息差上揚，去年全年淨利息收入增23.1%至326.1億美元，淨息差擴0.28厘至1.48，單計第四季為1.74厘，按季增0.17厘。

隨着美國加息周期臨近完結，淨利息收入能否持續增長是關注重點，匯控給予指引為至少360億美元，即按年增長10.4%。祈耀年指該水平為最低指引，在首季較為保守。新任財務總監艾橋智補充，淨利息收入有潛在上修因素，包括美國繼續加息，不過近期有見客戶存款轉向定期、存息存在競爭，加上港元拆息近期偏軟，雖然預期是暫時性，不過仍會拖累淨利息收入，上述因素仍需評估影響與該行預期何多大差別，因此在淨利息收入指引保持謹慎。

對於加息預期，艾橋智料聯儲局和英倫銀行均會再加息一至兩次，每次0.25厘，基於過去數周美國經濟仍然強勁、就業具韌性，通脹仍有僵固性，最終或會高於上述預期。

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