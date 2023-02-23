PCAOB主席Erica Williams在周三發布聲明稱，「PCAOB繼續要求對所有在內地註冊公司的審計底稿充分檢查和調查，不管這些企業是不是全球網絡體系的一部分，這個事情不存在例外情況或可鑽漏洞。如果內地政府在任何時候以任何方式阻礙或沒有給PCAOB行使全面檢查權提供便利，委員會將立即採取行動」。

PCAOB去年12月完成了史上首次對部分中國大型公司的現場審計工作，表示在由普華永道和畢馬威主持的香港現場審計中能夠充分審查審計文件。PCAOB計劃在今年進一步開展實地檢查。

SEC周三拒絕就內地當局這一做法置評。通常而言，SEC並不強制要求企業必須和上述四大會計師事務所中的一家合作。但根據規定，企業必須使用在美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的會計師事務所。

如果PCAOB連續三年不能對在美上市內地公司的審計底稿進行全面檢查和調查，這些公司可能存在除牌風險。

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