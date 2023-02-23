年內，雲音樂在線音樂服務月活躍用戶有1.894億人，較2021年同期增加3.7%。在線音樂服務月付費用戶數3826.71萬，按年增加32.2%。社交娛樂服務月付費用戶數133.23萬，按年增加95%。在線音樂服務每月每付費用戶收入6.6元，按年跌1.5%。社交娛樂服務每月每付費用戶收入326元，按年跌27.2%。

雲音樂表示，隨著在線音樂行業壟斷的結束，音樂版權授權已經開放。於2022年，公司繼續審慎推動音樂版權的回歸及擴張，從而進一步豐富及充實旗下內容供應。雲音樂先後與福茂唱片、SM娛樂、時代峰峻、YG娛樂、顏社及波麗佳音等頂級廠牌簽署版權合作協議，涉及張韶涵、SUPER JUNIOR、少女時代、EXO、TFBOYS、BIGBANG、BLACKPINK及花澤香菜等歌手及組合。

展望未來，雲音樂將積極與不同版權方進行談判，以獲取更多優質內容，補充典其內容庫。於2023年初，雲音樂與相信音樂成功簽署版權合作協議，補充了李宗盛及五月天等音樂人的廣泛音樂曲目。

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