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正大企業全年盈轉虧 蝕667.7萬美元不派息

專門生產動物用抗生素產銷的生化及工業業務之正大企業（3839），今晚公布2022年底止全年業績，期內由盈轉虧，股東應佔虧損667.7萬美元，不派末期息。期內生化業務雖然分部錄得盈利816.3萬美元，不過按年跌71.5%；至於工業業務則由盈轉虧，分部虧損855.3萬美元。

公司指出，他們受惠於內地銷售增加，當中金霉素業務保持穩定，亦成功將主要的金霉素客戶，從飼料加工廠轉移至養殖場。他們亦開拓其他相關獸藥產品的銷售。工業部門方面，從事卡特彼勒機械設備的挖掘機銷售業務，面對同業競爭、需求下降，及疫情管控措施影響，致出現虧損，就算旗下製造及銷售汽車零件的聯營公司業務錄得盈利，整個工業部門亦未能走出虧損局面。正大企業對2023年的展望持謹慎態度。

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