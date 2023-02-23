公司指出，他們受惠於內地銷售增加，當中金霉素業務保持穩定，亦成功將主要的金霉素客戶，從飼料加工廠轉移至養殖場。他們亦開拓其他相關獸藥產品的銷售。工業部門方面，從事卡特彼勒機械設備的挖掘機銷售業務，面對同業競爭、需求下降，及疫情管控措施影響，致出現虧損，就算旗下製造及銷售汽車零件的聯營公司業務錄得盈利，整個工業部門亦未能走出虧損局面。正大企業對2023年的展望持謹慎態度。

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