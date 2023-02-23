專門生產動物用抗生素產銷的生化及工業業務之正大企業（3839），今晚公布2022年底止全年業績，期內由盈轉虧，股東應佔虧損667.7萬美元，不派末期息。期內生化業務雖然分部錄得盈利816.3萬美元，不過按年跌71.5%；至於工業業務則由盈轉虧，分部虧損855.3萬美元。
公司指出，他們受惠於內地銷售增加，當中金霉素業務保持穩定，亦成功將主要的金霉素客戶，從飼料加工廠轉移至養殖場。他們亦開拓其他相關獸藥產品的銷售。工業部門方面，從事卡特彼勒機械設備的挖掘機銷售業務，面對同業競爭、需求下降，及疫情管控措施影響，致出現虧損，就算旗下製造及銷售汽車零件的聯營公司業務錄得盈利，整個工業部門亦未能走出虧損局面。正大企業對2023年的展望持謹慎態度。
其他報道
歐冠昇：研惡劣天氣運作安排 不希望國際市場開放下投資者無法進入
新世界鄭志剛：擁920億可動用現金 無意向股東或市場「伸手」
太平洋航運全年少賺16% 息17仙及特別息9仙 認為前景向好
雲音樂去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣 績前升2.2%
全日沽空金額138億 比率降至13.5% 創科沽空金額增1.3倍 盈富沽空金額最多
恒指收市跌72點 科指升1.1% 250天線得而復失 北水流入增13%