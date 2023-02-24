美股向上，美期、港股、A股。恒指今早低開127點，曾收窄至跌117點，其後跌幅擴大，低位跌344點，低見20006.78點，是1月3日後最低，半日高低波幅227點。科指亦曾跌最多2.4%，低見4046.92點，是1月3日4018.85點後最低。