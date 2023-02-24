美股向上，美期、港股、A股。恒指今早低開127點，曾收窄至跌117點，其後跌幅擴大，低位跌344點，低見20006.78點，是1月3日後最低，半日高低波幅227點。科指亦曾跌最多2.4%，低見4046.92點，是1月3日4018.85點後最低。
恒指半日跌287點或1.41%，報20063點，大市成交金額574億元；國指跌122點或1.78%，報6737點。恒生科技指數收報4062點，跌2.08%。
藍籌股成交金額279.29億元，佔大市成交48.65%；科指成份股成交金額167.12億元，佔大市成交29.11%；國指成份股成交金額219.44億元，佔大市成交38.22%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、創科實業（0669）、銀娛（0027）貢獻恒指較多。
藍籌15隻升，59隻下跌，2隻無升跌。銀娛（0027）升5.59%，收報54.8元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌9.49%，收報125.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股7隻升，21隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.5元，升4.17%；跌幅最大的是網易（9999）收報125.9元，跌9.49%。
恒指10天線(20705.29點)跌穿50天線(20827.5點)，指數下試250天線(19993.56點)。科指10天線(4240.11點)下試250天線(4189.24點)，20天線(4394.85點)下試50天線(4371.34點)，指數續低於250天線。
北水南下合計淨流入13.62億元，較上日增加63.64%，淨流入金額是2月15日59.11億元後最多。北水連續第4日流入，累計流入33.96億元。南水北上合計淨流出37.83億元人民幣，較上日增加75.91%，連續第3日流出，累計流出106.67億元。
中集安瑞科（3899）建議分拆液態食品業務於A股上市。收報8.16元，升1.75%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，電盈（0008）收報3.89元，無升跌。冠君（2778）收報3.45元，升0.88%。盈健醫療（1419）收報2元，跌0.99%。
創科（0669）：董事會相信沽空報告涉失實資料。摩通替創科護航，大和暗指沽空報告昧於會計準則差異。收報78.75元，升5.07%。
阿里（9988）張勇：雲計算及AI的結合處於技術突破和發展的關鍵時期。收報91.1元，跌4.26%。
正大企業（3839）全年盈轉虧，蝕667.7萬美元不派息。收報2.68元，跌5.63%。
阿里巴巴（9988）上季多賺69%勝預期，盤前抽升4%。收報91.1元，跌4.26%。
卓能（0131）料中期虧損顯著收窄至1840萬元。收報2.25元，無升跌。
港交所（0388）歐冠昇：研惡劣天氣運作安排，不希望國際市場開放下投資者無法進入。收報319.2元，跌2.56%。
香港電訊（6823）全年多賺2％，收入持平末期股息派43.15仙。香港電訊許漢卿：5G客戶滲透率達32％，料漫遊業務恢復七成。收報10.38元，跌0.19%。
銀娛（0027）2022年度由盈轉虧，股東應佔虧損逾34.33億不派息。收報54.8元，升5.59%。
新世界（0017）發展中期核心少賺14%息0.46元，稱無計劃供股。新世界鄭志剛：擁920億可動用現金，無意向股東或市場「伸手」。收報20.5元，跌3.53%。
網易（9999）去年多賺兩成息5.4美仙，第四季收入升4%。收報125.9元，跌9.49%。
太平洋航運（2343）全年少賺16%，息17仙及特別息9仙，認為前景向好。收報3.1元，升9.54%。
雲音樂（9899）去年經調整淨虧損大幅收窄至1.15億人幣，績前升2.2%。收報81.15元，跌4.92%。
新地（0016）中期基礎溢利按年跌36%至近95億，派息1.26元。收報107.3元，跌3.07%。
新創建（0659）中期少賺27%，中期股息0.3元。收報6.77元，跌6.1%。
破頂股包括，心泰醫療（2291）創上市新高，見33.2元，收報31.5元，跌0.16%；美圖公司（1357）創52周高，見3.06元，收報2.85元，跌3.06%；豐盛生活服務（0331）創52周高，見6.27元，收報6.26元，升0.32%。
2隻股份創上市新低，包括力世紀（0860）低見0.163元，收報0.167元，無升跌；叮噹健康（9886）低見7.85元，收報7.99元，跌6.66%。
4隻股份創52周低，包括力高集團（1622）低見1.3元，收報1.32元，跌5.71%；華科資本（1140）低見0.33元，收報0.34元，跌9.33%；中國互聯網投資（0810）低見0.9元，收報0.91元，跌4.21%；銀濤（1943）低見0.57元，收報0.64元，跌15.79%。
異動股
上升異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.465元，升118.31%；冠軍科技集團（0092）收報0.08元，升29.03%；環球數碼（8271）收報0.104元，升18.18%；成實外教育（1565）收報0.169元，升11.92%；康橋悅（2205）收報0.78元，升11.43%；龍皇（8493）收報0.044元，升10%；太平洋航運（2343）收報3.1元，升9.54%；德斯控股（8437）收報0.115元，升9.52%；有線（1097）收報0.048元，升9.09%；世紀聯合（1959）收報0.375元，升8.7%；漢思能源（0554）收報0.27元，升8%。
下跌異動股，包括，金輪天地（1232）收報0.104元，跌20%；JS環球生活（1691）收報7.94元，跌16.86%；熒德控股（8535）收報0.096元，跌16.52%；銀濤（1943）見52周低0.57元，收報0.64元，跌15.79%；百融雲（6608）收報11.68元，跌10.7%；國際娛樂（1009）收報0.14元，跌10.26%；瑞慈醫療（1526）收報0.54元，跌10%；網易（9999）收報125.9元，跌9.49%。
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