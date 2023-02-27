G20財長會議未能發布聯合公報，因財長們在表述俄烏戰爭的措辭上陷入僵局，內地立場轉變，拒絕接受會後聲明「以最強烈措辭」譴責俄羅斯入侵烏克蘭，這兩段與去年1月Ｇ20在峇里島舉行的領袖峰會會後宣言完全相同，當時中方並未反對。東道國印度最終發布「總結聲明」，而不是一直以來的「聯合公報」。
德國財長Christian Lindner在總結聲明發布後稱，「我們共同譴責俄羅斯襲擊烏克蘭，在這一點上我們有非常強大的共同立場，但態度非常矛盾的中國除外」，Lindner表示，「我們可以看到中國態度的轉變，這是非常令人遺憾的」，中國官員認為，討論只應涉及「國際金融架構的技術問題」。
聲明稱，「多數會員國強烈指責烏克蘭戰事，同時強調，這場戰事造成了極大的人類苦難，並加劇全球經濟原有的脆弱性」，如供應鏈中斷、金融穩定有失衡之虞、能源及糧食不安。
聲明的附註指出，會後聲明有兩段總結烏克蘭戰爭，「除了俄羅斯與中國以外，其他會員國都同意，這兩段直接引用去年11一月峇里島Ｇ20領袖峰會宣言，以最強烈措辭譴責俄羅斯入侵烏克蘭」。
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