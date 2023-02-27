萬通保險行政總裁葉嘉年表示，在疫情前來自內地客的新造壽險保單，佔香港整體保單約三成，相信在全面通關後，會迅速反彈，更有機會升至疫情前。在疫情期間不少內地投保人士會選擇澳門投保，上年保單增長達一倍。而作為澳門保險公司保單名列第三，未來會在其他大灣區城市提供售後服務。香港復常故會積極增員，目標三年增長一倍，再聘3000人，現時約為3000位保險從業員。而現亦有機會虛擬銀行合作，擴展銷售渠道。今年仍然會每季有新產品。
萬通保險行政總裁葉嘉年表示：「由於復常，公司會積極投入科技提升及宣傳方面，如五月天快將重臨香港，萬通保險很高興冠名贊助萬眾期待的《YF Life萬通保險呈獻2023 五月天［好好好想見到你］演唱會-香港站》，與客戶及廣大市民一同分享這份喜悅。同時亦再度舉行模擬太空人訓練的計劃，8位出線的萬通保險小太空人將於7月前往美國亨茨維爾太空訓練營（Huntsville Space Camp）接受模擬太空人訓練，然後再啟程到佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）參觀，並會與曾經執行太空任務的太空人會面。」
葉嘉年表示，為配合增員目標，除推出多項新入職顧問津貼及招募配套，更會每月舉辦大型招募座談會。此外，透過雲學院的專業培訓，為營業顧問提供最頂尖的支援和發展規劃，培育百萬圓桌會會員及團隊領袖。此外，亦會舉辦「財富管理經理見習生計劃」，令大學生成立營業團隊。
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