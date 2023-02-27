萬通保險行政總裁葉嘉年表示：「由於復常，公司會積極投入科技提升及宣傳方面，如五月天快將重臨香港，萬通保險很高興冠名贊助萬眾期待的《YF Life萬通保險呈獻2023 五月天［好好好想見到你］演唱會-香港站》，與客戶及廣大市民一同分享這份喜悅。同時亦再度舉行模擬太空人訓練的計劃，8位出線的萬通保險小太空人將於7月前往美國亨茨維爾太空訓練營（Huntsville Space Camp）接受模擬太空人訓練，然後再啟程到佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）參觀，並會與曾經執行太空任務的太空人會面。」

葉嘉年表示，為配合增員目標，除推出多項新入職顧問津貼及招募配套，更會每月舉辦大型招募座談會。此外，透過雲學院的專業培訓，為營業顧問提供最頂尖的支援和發展規劃，培育百萬圓桌會會員及團隊領袖。此外，亦會舉辦「財富管理經理見習生計劃」，令大學生成立營業團隊。

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