近期市場利息成本持續高企，信義能源（3868）執行董事兼行政總裁董貺漄在今午的業績發布會上表示，集團擬探索多元化的融資渠道，當中由過往集中在港融資，進一步在今年內留意內地銀行融資的機會，料可有效控制及降低融資成本。以他們所見，現時內地的融資成本已經平過香港，他們會依利率變化，及市場情況，予以調整。
他續說，內地訂立補貼收款指引後，已令市場對回款的預期改變，雖然之前已作約2.2億元的一次性撥備，但是去年已收回約21億元補貼款。他相信，新的指引可以釐清及規範補貼發放程序，對市場會有正面影響。
另集團亦正計劃，在今年內向信義光能（0968）及第三方，收購700至1000兆瓦的發電場項目。董貺漄稱，除了去年聯同內地龍頭建材公司開發44兆瓦的分布式電站項目，未來的重點，還是放在大型的平價上網的地面發電站為主。
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