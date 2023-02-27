他續說，內地訂立補貼收款指引後，已令市場對回款的預期改變，雖然之前已作約2.2億元的一次性撥備，但是去年已收回約21億元補貼款。他相信，新的指引可以釐清及規範補貼發放程序，對市場會有正面影響。

另集團亦正計劃，在今年內向信義光能（0968）及第三方，收購700至1000兆瓦的發電場項目。董貺漄稱，除了去年聯同內地龍頭建材公司開發44兆瓦的分布式電站項目，未來的重點，還是放在大型的平價上網的地面發電站為主。

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