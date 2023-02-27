華人置業（0127）發盈喜，公司料2022年度溢利介乎10.4億至12.7億元，收入則增加介乎5%至15%﹔2021年度華置綜合虧損淨額為35.15億元，收入則為13億元。
集團指，收入及溢利增加是來自於一項非上市股本證券的股息收入。於2022年度確認來自持有觀塘凱滙的股息收入10.14億元，2021年度則無此項股息收入。
同時，2022年度的投資物業之公平值變動轉虧為盈，錄得公平值變動收益5.28億元，2021年則錄公平值虧損13.77億元，該變動主要來自位於英國投資物業及一項位於香港之重建物業之公平值增加所致。
此外，華置在2022年度證券投資及財資產品之虧損淨額減少，在2022年度集團出售若干通過損益以反映公平值的證券投資及財資產品，當中主要包含於香港或其他地區上市的股本證券、債券及結構性產品，預計該出售帶來已變現收益約2800萬元，2021年度則為已變現虧損14.98億元，及公平值變動之未變現虧損約 3.18億元，將於2022年度於損益中確認。
然而，集團錄得利息或股息收入減少，當中包括通過損益以反映公平值之證券投資及財資產品之利息或股息收入約3000萬元，2021年則為3.27億元，以及並無來自通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資之股息收入，2021年此部分則錄1.57億元。
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