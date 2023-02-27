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九方財富明起招股 一手入場費9484.6元

內地線上投資者內容服務商九方財富（9636）明起招股，全球發售5961.85萬股， 一成公開發售，集資最多11.2億元，每股招股價介乎16.98元至18.78元，一手500股入場費約9484.6元。集團將於3月3日截止招股，3月10日掛牌上市，中金為獨家保薦人。

九方財富共引入5名基石投資者，包括新華資管香港、中國飛鶴（6186）控股股東冷友斌旗下Garland Glory、蘭馨亞洲、和邦集團等，合共認購4400萬美元股份（約3.43億港元）。

集團預計，所得款項淨額約20%將用於提高內容製作能力；約30%用於提升公司使用各種媒體平台的流量池；約30%用於提升技術能力；約10%以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN；及約10%屬營運資金和其他一般企業用途。

集團董事會主席陳文彬表示，上市後有意通過收購將業務拓展至基金代購等領域，或可成為業務未來的增長動力。

集團去年首10個月在線高端投教服務及金融信息軟件服務平均退款量分別上升至24.4%及26.3%，首席財務官兼公司秘書錢迪表示，表現主要受大市氣氛影響，去年11月及12月氣氛有所改善，服務退款率亦呈下跌趨勢。集團執行董事兼首席執行官才子預期，隨著營運能力提升，未來可降低獲客成本可降低，同時提高用戶留存率。

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