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理想汽車去年虧損收窄至6.84億人幣

理想汽車（2015）公布截至去年底止全年業績，期內收入按年漲67.7%至452.9億元人民幣（下同），經營虧損擴大2.6倍至36.5億元，股東應佔虧損6.84億元，較2021年虧損8.38億元收窄18.3%。但是非美國公認會計準則年度經營虧損則達16.02億元，由盈轉虧；年度股東應佔淨利潤按年大減97.3%，只賺2081.7萬元。

根據業績，期內銷售成本按年急增71.8%至365億元，主要由於車輛交付量增加，及去年第三季度起開始交付理想L系列，令平均銷售成本增加。期內研發費用亦飆1.06倍至67.8億元，主要由於僱員數量增加導致僱員薪酬增加，以及集團新車型和技術研發活動增加。

集團表示，隨着理想L9及理想L8的持續強勁表現，以及理想L7加入產品陣容，預期今年將在家庭SUV市場進一步獲取市場份額，並指今年將致力於研發、組織效率及規模，加速發展。

理想汽車今日收報94.85元，升2.1%。

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