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領展大學生獎學金再舉行實體嘉獎禮  過去8年授出2760萬

領展（0823）的管理人領展資產管理宣布，向220名本地大學生頒發「領展大學生獎學金」，並已於2月25日星期六舉行獎學金嘉許禮，此乃四年來首次以實體形式進行。典禮當日，約180位學生出席了由歷屆獎學金得主組成的「領展同學會」舉行的工作坊，以促進學生之間的交流和聯繫。此乃自獎學金成立以來最大規模的工作坊。在過去8年，該獎學金共授出金額2760萬元。

是次獎學金申請人數超過2000人，創歷史新高。香港社會服務聯會按申請人的學業成績及社會服務紀錄，甄選出超過300人，並由50位不同界別代表組成的評審團，於去年11月19日親臨領展總部參與評審面試，就學生在團隊協作及溝通技巧、邏輯思維及演示、以及社會服務三大範疇的表現作出評核。今年的220位獎學金得主，每人獲頒2萬元獎學金。「領展大學生獎學金」是領展旗艦慈善及社區參與項目「愛‧匯聚計劃」中，旨在培育青少年的重點項目，自2015年推出以來已授出1380個獎學金，總金額達2760萬元 。

領展主席聶雅倫在典禮上表示，他們相信年輕人是創造更好未來的關鍵。自2021年起，除了接受八間由大學教育資助委員會資助的院校學生申請外，獎學金亦接受來自三間自資院校及透過非大學聯合招生辦法（聯招）修讀本港大學課程的學生申請。今年首次有來自所有11間合資格大學的得獎學生，他們很高興看到更多不同背景的得獎者加入『領展同學會』，共同分享知識、經驗和資源，促進年輕人向上流動。

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