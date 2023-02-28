據指，上述違約的是旭輝一隻在2017年8月發行永續美元債違約，此前公司已公布暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息。去年7月旭輝負面消息頻頻傳出時，已有傳旭輝因資金緊張不打算贖回永續債，當時旭輝控股CFO楊欣指，旭輝1-6月實現銷售回款740億，現金流健康。但行業去年大幅減少海外發債下，加上行業流動性偏緊的大環境下，公司將在企業財務安全邊際與融資成本之間做出平衡，將資金用在最有利於公司長期發展的地方，應對市場的不確定性，爲股東創造價值。

此外，據彭博社報道其他近期將到期的境外債包括，泛海控股一筆4億元人民幣債券於2月27日到期﹔中國奧園（3883）一筆3.5億美元債券應於3月1日付息﹔花樣年（1777）一筆2.5億美元債券應於3月2日付息﹔祥生地產（2599）一筆5億元人民幣債券於3月2日到期﹔奧園一筆25.4億元人民幣債券應於3月3日付息﹔金科股份（深000656）一筆22億元人民幣債券應於3月4日付息﹔世茂股份（滬600823）一筆20億元人民幣債券應於3月5日到期。

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