美國經濟數據表現強韌且財長耶倫稱相信聯儲局能成功遏制通脹，提升軟著陸前景，美股隔晚反彈，美債息回軟，美期亞股時段保持上升。恒指今早高開76點，早段曾高位升241點，其後反覆收窄至低位升50點，半日高低波幅191點。