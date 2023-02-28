美國經濟數據表現強韌且財長耶倫稱相信聯儲局能成功遏制通脹，提升軟著陸前景，美股隔晚反彈，美債息回軟，美期亞股時段保持上升。恒指今早高開76點，早段曾高位升241點，其後反覆收窄至低位升50點，半日高低波幅191點。
恒指半日升82點或0.41%，報20025點，大市成交金額596億元；國指跌6點或0.1%，報6663點。恒生科技指數收報3967點，跌0.56%。
藍籌股成交金額229.85億元，佔大市成交38.56%；科指成份股成交金額139.65億元，佔大市成交23.43%；國指成份股成交金額200.99億元，佔大市成交33.72%。
匯控（0005）、友邦（1299）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、京東（9618）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌44隻升，29隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升4.24%，收報5.66元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌7.04%，收報8.58元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報23元，升2%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報154.1元，跌5.11%。
恒指重上250天線(19962.47點)。科指10天線(4160.09點)跌穿250天線(4178.65點)，20天線(4333.98點)跌穿50天線(4358.2點)，科指暫守100天線(3913.19點)。
北水南下合計淨流出20.61億元，終止連續5日流入。南水北上合計淨流出12.73億元人民幣，較上日減少33.66%，連續第5日流出，累計流出151.73億元。
旭輝（0884）境外永續債違約，早市曾跌16%。收報0.97元，跌3%。
內地促數字經濟和實體經濟融合，三大中資電訊商上升。中國電信（0728）收報3.96元，升3.94%。中移動（0941）收報58.65元，升2.36%。聯通（0762）收報5.68元，升4.6%。
取消口罩令，莎莎（0178）曾升逾4.6%。收報1.82元，升5.2%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報68.65元，升1.7%。和黃醫藥（0013）收報25.35元，升0.4%。名創優品（9896）收報33.5元，升4.69%。伯明翰體育（2309）收報1.19元，無升跌。光大水務（1857）收報1.4元，無升跌。
吳文新轉讓柬埔寨中場賭枱予世紀娛樂（0959），抵銷結欠款5800萬。收報0.265元，無升跌。
理想汽車（2015）去年虧損收窄至6.84億人幣。收報89.15元，跌6.01%。
華置（0127）料去年扭虧賺最多近13億。收報2.36元，升2.61%。
信義能源（3868）：擬拓內地融資渠道控成本。收報2.5元，跌6.37%。
世華（0685）第三季少賺50%，對第四季謹慎樂觀。收報0.235元，無升跌。
內地研究加強短視頻管理，防範未成年人沈迷。快手（1024）收報52.55元，跌3.04%。
中國稀土（0769）盈警，料去年轉蝕逾3億元。收報0.51元，跌5.56%。
易鑫（2858）經調整利潤按年增1.5倍，首派末期加特別息共3.25港仙。收報1.19元，升5.31%。
標普：阿里（9988）有能力承受電商競爭，給予A+評級及穩定展望。收報88.05元，跌1.51%。
南粵控股（1058）發盈警，料去年最多蝕4700萬元。收報0.62元，跌3.13%。
蔣東強：料中電（0002）今年在港售電量微升。收報56.3元，升1.08%。
破頂股包括，美圖公司（1357）創52周高，見3.33元，收報3.12元，升5.41%；渣打（2888）創52周高，見74.15元，收報73.75元，升1.72%；綠景中國（0095）創52周高，見1.78元，收報1.64元，跌1.2%。
5隻股份創上市新低，包括金禧國際（0091）低見0.031元，收報0.032元，跌3.03%；賞之味（8096）低見0.28元，收報0.28元，跌6.67%；高山企業（0616）低見0.056元，收報0.056元，跌6.67%；潤歌互動（2422）低見0.78元，收報0.79元，跌29.46%；澳亞集團（2425）低見4.23元，收報4.29元，跌4.03%。
3隻股份創52周低，包括渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；豐城控股（2295）低見1.11元，收報1.23元，無升跌；東建國際（0329）低見0.8元，收報0.8元，跌9.09%。
異動股
上升異動股，包括，博駿教育（1758）收報0.41元，升41.38%；宇華教育（6169）收報1.43元，升28.83%；世紀集團（2113）收報0.176元，升21.38%；金匯（8160）收報0.073元，升19.67%；專業旅運（1235）收報0.19元，升18.75%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.236元，升16.83%；泰和小貸（1915）收報0.72元，升16.13%；陸慶（8052）收報0.022元，升15.79%；遠大中國（2789）收報0.037元，升12.12%；合富輝煌（0733）收報1.78元，升11.25%；祖龍娛樂（9990）收報5.78元，升10.52%。
下跌異動股，包括，潤歌互動（2422）創上市新低，見0.78元，收報0.79元，跌29.46%；中國育兒網絡（1736）收報0.052元，跌13.33%；正大企業（3839）收報2.25元，跌9.27%；叮噹健康（9886）收報7.87元，跌9.12%；聯眾（6899）收報0.3元，跌9.09%；維信金科（2003）收報2.6元，跌8.77%；3D Medicines（1244）收報74.8元，跌7.31%；信義光能（0968）收報8.58元，跌7.04%。
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