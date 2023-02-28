【14:17:01】彭博社引述消息報道，香港寬頻（1310）收到 HGC Global Communications Ltd.收購要約，估值可能超過10億美元。香港寬頻曾升最多12.97%，是1月11日後最大升幅，今曾高見5.66元，是2月3日5.71元後最高，現報5.52元，升10.18%，市值逾73億港元。

HGC為私募股權公司由I Squared Capital擁有。去年有報道指，KKR & Co. 和 PAG 正考慮出價。

報道亦引述消息指，隨著內地加強對敏感技術相關資產的審查並加強對數據安全的監管，該資產還可能引起內地公司或政府支持基金的興趣。

HGC 前身為 Hutchison Global Communications Ltd。I Squared Capital 於 2017 年以 145 億港元收購了該公司。

香港寬頻主要股東包括收購公司 TPG Inc. 和 MBK Partners 以及新加坡的 GIC Pte.

MBK 的代表拒絕置評，而HGC、香港寬頻、I Squared 和 TPG 的代表沒有立即回應彭博社查詢。

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