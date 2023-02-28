恒指今早高開76點，高位升241點，低位跌160點高低波幅402點

恒指收市跌157點或0.79%，報19785點，大市成交金額1424億元，較上日增加26.74%，；國指跌88點或1.33%，報6581點。恒生科技指數收報3925點，跌1.62%。

藍籌股成交金額652.81億元，佔大市成交45.84%；科指成份股成交金額365.57億元，佔大市成交25.67%；國指成份股成交金額551.67億元，佔大市成交38.74%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）拖累大市。友邦（1299）、匯控（0005）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，58隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升5.34%，收報5.72元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌9.21%，收報8.38元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，25隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報277.6元，升0.65%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報154.9元，跌4.62%。

恒指跌穿250天線(19961.51點)。科指10天線(4155.84點)跌穿250天線(4178.48點)、20天線(4331.85點)跌穿50天線(4357.35點)，指數亦曾跌穿100天線(3912.76點)。

北水南下合計淨流出32.15億元，終止連續5日流入。南水北上合計淨流出13.04億元人民幣，較上日減少32.04%，連續第5日流出，累計流出152.04億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.8%，低見19783.07點，是1月3日19303.73點後最低。今日收市報19785.94點，是2022年12月30日後收市新低，當日報19781.41點。連跌6日，累計跌1101.02點，對上一次連跌6日是2022年10月13日。

科指曾跌最多2.08%，是2月24日後最大跌幅，今曾低見3906.8點，是2022年12月2日3818.84點後最低。今日收市報3925.06點，是2022年12月2日後收市新低，當日報3878.81點。連跌3日，累計跌224.06點，對上一次連跌3日是1月12日。

國指曾跌最多1.37%，是2月24日後最大跌幅，今曾低見6578.89點，是1月3日6536.3點後最低。今日收市報6581.47點，是2022年12月21日後收市新低，當日報6500.18點。連跌3日，累計跌278.48點，對上一次連跌3日是2月6日。

午後消息股表現

旭輝（0884）境外永續債違約，早市曾跌16%。旭輝境內債「22旭輝01」盤中升逾兩成。收報0.84元，跌16%。

香港寬頻（1310）據報獲HGC 10億美元收購要約，曾升12%。中途停牌，停牌前報5.59元，升11.57%。

爪哇（0530）疑接盤高銀宏泰道商業項目後，傳以32億元放售。停牌。

內地房產市場回穩，信義玻璃（0868）料浮法玻璃價格到谷底。收報14.66元，跌4.31%。

光大水務（1857）去年純利跌16%，每股派末期息0.05元。收報1.4元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

內地促數字經濟和實體經濟融合，三大中資電訊商上升。中國電信（0728）收報3.91元，升2.62%。中移動（0941）收報58.8元，升2.62%。聯通（0762）收報5.72元，升5.34%。

取消口罩令，莎莎（0178）曾升逾4.6%。收報1.83元，升5.78%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報66.9元，跌0.89%。和黃醫藥（0013）收報25.85元，升2.38%。名創優品（9896）收報33.75元，升5.47%。伯明翰體育（2309）收報1.17元，跌1.68%。光大水務（1857）收報1.4元，無升跌。

吳文新轉讓柬埔寨中場賭枱予世紀娛樂（0959），抵銷結欠款5800萬。收報0.275元，升3.77%。

理想汽車（2015）去年虧損收窄至6.84億人幣。收報92.25元，跌2.74%。

華置（0127）料去年扭虧賺最多近13億。收報2.49元，升8.26%。

信義能源（3868）：擬拓內地融資渠道控成本。收報2.52元，跌5.62%。

世華（0685）第三季少賺50%，對第四季謹慎樂觀。收報0.231元，跌1.7%。

內地研究加強短視頻管理，防範未成年人沈迷。快手（1024）收報52.5元，跌3.14%。

中國稀土（0769）盈警，料去年轉蝕逾3億元。收報0.5元，跌7.41%。

易鑫（2858）經調整利潤按年增1.5倍，首派末期加特別息共3.25港仙。收報1.15元，升1.77%。

標普：阿里（9988）有能力承受電商競爭，給予A+評級及穩定展望。收報86.5元，跌3.24%。

南粵控股（1058）發盈警，料去年最多蝕4700萬元。收報0.62元，跌3.13%。

蔣東強：料中電（0002）今年在港售電量微升。收報55.55元，跌0.27%。

破頂股表現

破頂股包括，MOG（1942）創上市新高，見18元，收報18元，升28.94%；非凡中國（8032）創52周高，見1.63元，收報1.63元，升1.88%；浪潮國際（0596）創52周高，見6.23元，收報6.03元，升3.08%；美圖公司（1357）創52周高，見3.33元，收報2.93元，跌1.01%；渣打（2888）創52周高，見74.15元，收報73.65元，升1.59%；綠景中國（0095）創52周高，見1.78元，收報1.62元，跌2.41%；新興印刷（1975）創52周高，見0.93元，收報0.93元，無升跌。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，普天通信（1720）低見0.112元，收報0.133元，無升跌；力世紀（0860）低見0.155元，收報0.161元，跌4.73%；金禧國際（0091）低見0.031元，收報0.031元，跌6.06%；賞之味（8096）低見0.28元，收報0.3元，無升跌；梁志天設計集團（2262）低見0.152元，收報0.152元，跌1.94%；叮噹健康（9886）低見7.3元，收報7.7元，跌11.09%；高山企業（0616）低見0.056元，收報0.06元，無升跌；潤歌互動（2422）低見0.75元，收報0.83元，跌25.89%；澳亞集團（2425）低見4.05元，收報4.08元，跌8.72%；樂華娛樂（2306）低見3.6元，收報4.02元，跌4.06%。

7隻股份創52周低，包括裕承科金（0279）低見0.103元，收報0.106元，升0.95%；渝太地產（0075）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；亞洲聯合基建（0711）低見0.51元，收報0.52元，無升跌；豐城控股（2295）低見1.11元，收報1.23元，無升跌；東建國際（0329）低見0.68元，收報0.78元，跌11.36%；力高集團（1622）低見1.29元，收報1.31元，無升跌；中國互聯網投資（0810）低見0.81元，收報0.83元，跌1.19%。

異動股

上升異動股，包括，MOG（1942）創上市新高，見18元，收報18元，升28.94%；金匯（8160）收報0.078元，升27.87%；金輪天地（1232）收報0.134元，升27.62%；博駿教育（1758）收報0.365元，升25.86%；達力環保（1790）收報0.7元，升20.69%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.239元，升18.32%；宇華教育（6169）收報1.31元，升18.02%；世紀集團（2113）收報0.17元，升17.24%；泰和小貸（1915）收報0.72元，升16.13%；祖龍娛樂（9990）收報6.04元，升15.49%；香港科技探索（1137）收報5.8元，升15.31%。

下跌異動股，包括，潤歌互動（2422）創上市新低，見0.75元，收報0.83元，跌25.89%；盈滙企業（2195）收報0.094元，跌24.19%；旭輝（0884）收報0.84元，跌16%；萬華媒體（0426）收報0.099元，跌15.38%；澳洲成峰高教（1752）收報0.078元，跌15.22%；艾美疫苗（6660）收報24.9元，跌12.32%；正大企業（3839）收報2.18元，跌12.1%；東建國際（0329）見52周低0.68元，收報0.78元，跌11.36%；叮噹健康（9886）創上市新低，見7.3元，收報7.7元，跌11.09%；聯眾（6899）收報0.295元，跌10.61%；三和建築（3822）平上市低位0.058元，收報0.058元，跌9.38%。

其他報道

香港寬頻停牌 據報獲HGC 10億美元收購要約 曾升12%

聯通原總經理李國華因涉嫌受賄、濫用職權被提起公訴

旭輝境內債「22旭輝01」盤中升逾兩成

美國對冲基金2月拋售中資股ADR 金額大增18倍

滬深三大指數高收 滬指升0.66% 全月累升0.74%

爪哇疑接盤高銀宏泰道商業項目後 傳以32億元放售

內地房產市場回穩 信義玻璃料浮法玻璃價格到谷底

光大水務去年純利跌16% 每股派末期息0.05元

恒指半日升82點 科指跌0.5% 北水轉流出