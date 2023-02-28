積金局今日公布，去年第四季以不同理由，例如退休，提取強積金的申索總數約5.3萬宗，較對上一季減少8%。當中第四季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為7000宗，按季減少19%，按年減少20%。
截至去年12月底，強積金總資產值超過1.05萬億元，其中扣除收費及費用後的淨回報約2,200億元。過去十年間，強積金總資產值增加139%。在2022年，強積金已收總供款共839.9億元，其中646.5億元（77%）為強制性供款及$193.4億（23%）為自願性供款。過去十年間，強制性供款及自願性供款分別增加68%及112%。
截至2022年12月底，約287萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略(DIS)進行投資，或投資於該策略下的兩個成分基金，佔全部1084萬個強積金帳戶約26%；有關投資總資產值約824億元，佔強積金總資產約8%。
積金局發言人表示，強積金1月份錄得6.1%的正回報，總資產值升至超過1.12萬億元。截至2023年1月底，自制度在2000年實施以來的年率化淨回報率為2.9%。強積金是為退休保障所作的長遠投資，投資期跨越整個工作生涯，期間的投資表現會受到經濟周期及金融市場波動所影響。
另外，發言人提醒計劃成員如打算在2022/23課稅年度的薪俸稅或個人入息課稅享受稅務扣減優惠，便應趕快行動，在2023年3月底之前作出強積金可扣稅自願性供款。
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