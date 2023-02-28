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GUM：2月強積金再轉蝕 人均暫蝕6616元

強積金諮詢機構GUM公布，今年2月GUM強積金綜合指數負增長2.7%，結束強積金自去年11月起連續3個月的升勢，再次錄得負回報，截至2月21日，強積金人均虧損6,616元。

2月股票基金指數跌3.9%，混合資產基金指數下滑2.6%，固定收益基金指數減0.6%。其中，香港股票基金跌6%，表現最差，其次為大中華股票基金跌4.8%，混合資產基金(股票比例80至100%)及混合資產基金(股票比例60至80%)分別下滑2.9%及2.8%。保證基金跌0.8%；預設投資策略(核心累積基金)挫1.6%；預設投資策略(65歲後基金)跌1.8%。僅強積金保守基金升0.2%。

GUM指，整體股市出現調整，市場懷疑通脹是否已受控，部份投資機構更預測美聯儲利率有機會攀升至高於先前估計的5.5%水平。另固定入息債券基金亦因市場預期利率將會攀升至更高水平，相繼出現調整。除歐洲股票基金及強積金保守基金外，其他的強積金資產在2月均全線錄得負回報。強積金保守基金繼續受惠於息率上升，持續錄得較高回報。

 

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