moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

爪哇向主席為首公司的九龍灣地盤提供項目管理服務 涉值7800萬

爪哇集團（0251）的間接全資附屬公司爪哇工程，與集團主席呂榮梓及執行董事兼總裁呂聯樸持股40%的耀基物業，就九龍灣宏泰道7號新九龍內地段第5948號設計及建造商業大廈之發展項目，訂立項目管理協議，今日起生效，為期3年，直至2026年2月28日止。據此爪哇工程將會向耀基物業提供服務，涵蓋設計、建築、財務、會計甚至營銷等領域，涉值7800萬元。

耀基物業將按項目總開發成本的3%及物業銷售款的0.2%，向爪哇工程支付費用，總代價上限為7800萬元。公布指，因應有關交易，呂榮梓及呂聯樸均沒有因應今次交易，在董事會內放棄在有關議案投票。該集團認為，今次交易有助增加其來自輕資產營運及管理之收入。

本報本周一報道，高銀金融（0530）與前主席潘蘇通持有的九龍灣宏泰道7號項目，疑在去年11月轉售予爪哇集團。今次為爪哇首次披露，旗下公司間接為該項目提供項目管理服務。翻查爪哇的年報及中期業績報告，該集團並沒有持有九龍灣宏泰道7號項目地盤。

爪哇今日收報2.31元，升1.3%。

其他報道

德勤於科技園設創新及資產研發中心 料未來3年投資逾2億

微博上季非公認會計準則淨利潤跌9% 全年跌25%

ASMPT：各地自建半導體廠 利設備行業發展

e-banner客戶服務中心3月引入AWS Connect 雲端客戶查詢技術

萬科據報折讓最多6.9% 配股籌39億

創科全年少賺2% 派未期息0.9元 毛利率續增0.54個百分點

TVB與淘寶合作舉行電商直播

勝獅貨櫃發盈警 全年少賺最多76%

吉利：極氪2月交付按年增87% 按月增75%

全日沽空金額244億 反向ETF ＸＩ二南方恒科沽空增207倍 騰訊沽空金額最多

港股升幅冠全球 恒指收市升833點 與科指齊升穿10天、250天線 人民幣升值穿6.9

匯豐伙Visa推Visa Instalments 用戶可免利息及手續費攤分消費金額

IFR：能鏈IPO 棄港赴美

理文化工去年少賺一成 末期息0.17元削47%

澳門2月博彩毛收入增33.1% 稍多過預期

【有片：埋身擊】納期反覆上落 留意150天線

半日沽空金額109億元 騰訊沽空金額最多

理文造紙全年少賺62% 息0.033元 造紙業回升下半年更見明顯

恒指半日升666點 升穿10天及250天線 三大指數見近一周高

創科發公告逐點回應沽空報告指控 續前股價升1.5%

財政部：今年內地經濟有望總體回升