爪哇集團（0251）的間接全資附屬公司爪哇工程，與集團主席呂榮梓及執行董事兼總裁呂聯樸持股40%的耀基物業，就九龍灣宏泰道7號新九龍內地段第5948號設計及建造商業大廈之發展項目，訂立項目管理協議，今日起生效，為期3年，直至2026年2月28日止。據此爪哇工程將會向耀基物業提供服務，涵蓋設計、建築、財務、會計甚至營銷等領域，涉值7800萬元。
耀基物業將按項目總開發成本的3%及物業銷售款的0.2%，向爪哇工程支付費用，總代價上限為7800萬元。公布指，因應有關交易，呂榮梓及呂聯樸均沒有因應今次交易，在董事會內放棄在有關議案投票。該集團認為，今次交易有助增加其來自輕資產營運及管理之收入。
本報本周一報道，高銀金融（0530）與前主席潘蘇通持有的九龍灣宏泰道7號項目，疑在去年11月轉售予爪哇集團。今次為爪哇首次披露，旗下公司間接為該項目提供項目管理服務。翻查爪哇的年報及中期業績報告，該集團並沒有持有九龍灣宏泰道7號項目地盤。
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