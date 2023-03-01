耀基物業將按項目總開發成本的3%及物業銷售款的0.2%，向爪哇工程支付費用，總代價上限為7800萬元。公布指，因應有關交易，呂榮梓及呂聯樸均沒有因應今次交易，在董事會內放棄在有關議案投票。該集團認為，今次交易有助增加其來自輕資產營運及管理之收入。

本報本周一報道，高銀金融（0530）與前主席潘蘇通持有的九龍灣宏泰道7號項目，疑在去年11月轉售予爪哇集團。今次為爪哇首次披露，旗下公司間接為該項目提供項目管理服務。翻查爪哇的年報及中期業績報告，該集團並沒有持有九龍灣宏泰道7號項目地盤。

爪哇今日收報2.31元，升1.3%。

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