moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

華興資本包凡據報因公司前總裁叢林案件 遭反貪機構拘留

華爾街日報報道，上個月失聯的華興資本（1911）創辦人兼主席包凡，於今年2月被中國反貪調查人員拘留，涉及華興資本前總裁、華興資本香港證券子公司董事長叢林的案件。

報道引述部分知情人士稱，叢林之所以成為政府調查的目標，與他加入華興資本前的交易有關。叢林去年9月被拘留，並離開該公司。調查人員查問包凡有關叢林加入華興前涉嫌利益交換情況，涉及他協助華興獲得的一筆貸款，但包凡沒有提供所有訊息。

報道續指，包凡目前面對的「留置」扣留措施，留置期最長可達6個月，期間律師無法介入。目前尚不清楚包凡是否會被司法機構逮捕和起訴，而當局在對包凡實施留置前的幾個月曾數次與其談話。

華興資本上月16日公告，一直無法聯繫到公司董事會主席兼首席執行官包凡。同月26日，該公司再發公告，稱獲悉包凡正協助中國當局進行一項調查，但未說明什麼調查。

其他報道

沙特阿美擬入股雷諾吉利內燃機合營

百勝中國全年少賺55% 肯德基及必勝客同店銷售額降7%及6%

韓國晶片庫存創27年最大增增幅

恒指低開229點 下試10天線 科指跌1.9% 跌穿10天線、250天線

百威亞太業績遜預期 內地渠道關閉銷量僅增0.7% 業務恢復情況保持樂觀

港股ADR跌183點 夜期低水201點 美期亞股升 嗶哩嗶哩鐵塔等業績

萬科折讓6.12%配股 籌39億 承諾資金將不會用於境內新增住宅開發項目

憂通脹加劇 美10年債息曾升穿4厘 標指、納指見1個月低 道指升5點 金龍指數升3%

北水增持盈富 減持國美