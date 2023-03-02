報道引述部分知情人士稱，叢林之所以成為政府調查的目標，與他加入華興資本前的交易有關。叢林去年9月被拘留，並離開該公司。調查人員查問包凡有關叢林加入華興前涉嫌利益交換情況，涉及他協助華興獲得的一筆貸款，但包凡沒有提供所有訊息。

報道續指，包凡目前面對的「留置」扣留措施，留置期最長可達6個月，期間律師無法介入。目前尚不清楚包凡是否會被司法機構逮捕和起訴，而當局在對包凡實施留置前的幾個月曾數次與其談話。

華興資本上月16日公告，一直無法聯繫到公司董事會主席兼首席執行官包凡。同月26日，該公司再發公告，稱獲悉包凡正協助中國當局進行一項調查，但未說明什麼調查。

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