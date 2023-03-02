中紀委上周稱銀行業從業人員應該破除「金融精英論」和「唯金錢論」，並將嚴肅查處對黨不忠誠不老實、陽奉陰違的「兩面派」，以及棄守監管職責、由金融秩序維護者淪為金融風險製造者等問題。此外，今年2月中旬華興資本董事會主席包凡突然失聯，以及過去18個月數十名官員被調查懲處。

總部位於北京的投資銀行Chanson & Co.董事Shen Meng說，「這一系列操作都說明一件事情，黨要領導一切，包括經濟和金融」。「政策制定者將金融業放在經濟當中核心位置，當作順暢發展的潤滑劑，經濟如果不好，金融業要承擔最大責任」。

報道引述消息指，內地正考慮重啟解散已久的中央金融工作委員會，以允許中共加強控制。其中一位知情人士說，該委員會將由中共中央總書記辦公室主任、中共中央政治局七常委之一的丁薛祥擔任負責人。 據《華爾街日報》報道，預計將成為新任副總理的何立峰也被考慮擔任人民銀行黨委書記一職。

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