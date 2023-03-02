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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止5連升 隔夜息跌穿2厘

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連升，跌0.4點子至3.0372%。

港元現報7.8496元無升跌，為目低位，亦曾升值最多13點子，報7.8483元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌27.85點子至1.97179%；1星期HIBOR跌4.8點子至2.51702%；2星期HIBOR跌2.77點子至2.66262%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.03點子至3.80793%；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.20881%；12個月期HIBOR升0.07點子至4.79089%。

美元指數現報104.538升值0.055點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報4.66943%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.6322%，終止連續5日收窄，利差是2023年2月28日後最低，當日差距為-1.6378%。

對上一次終止連續5日收窄，是2023年2月22日，當日利差報-1.7741%。

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