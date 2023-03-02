美國眾議院外交事務委員會周三（1日）按照黨派路線投票，授予總統拜登禁止使用中國科企字節跳動旗下TikTok的權力，這將是美國對任何社交媒體應用程式影響最深遠的限制。
參議員以24票對16票通過了這項措施，授予政府新的權力，以禁止在美國有超過1億人使用的TikTok，以及其他被認為存在安全風險的應用程式。
美國民主黨人反對該法案，稱它倉促行事，需要通過與專家的辯論和磋商以作盡職調查。該法案沒有具體說明該禁令將如何運作，但賦予拜登禁止與TikTok進行任何交易的權力。
法案仍需參議院表決，獲得通過後才能交由拜登簽署為法案。
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