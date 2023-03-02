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美眾議院通過賦權拜登全國禁用TikTok

美國眾議院外交事務委員會周三（1日）按照黨派路線投票，授予總統拜登禁止使用中國科企字節跳動旗下TikTok的權力，這將是美國對任何社交媒體應用程式影響最深遠的限制。