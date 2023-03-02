信報報道，財政預算案提及港交所（0388）在今季將落實特專科技公司上市制度，讓無盈利的特專科技企業能夠在港上市。據了解，港交所正按市場意見修改部分諮詢建議內容，包括計劃降低已商業化和未商業化的特專科技公司上市市值門檻要求等。據悉，港交所仍需就最新建議與證監會商討，個別細節或會再作修改。
港交所去年10月進行市場諮詢，建議新設俗稱「18C章」的新上市渠道，讓包括新一代訊息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品和農業技術在內的五大特專科技行業企業能在港上市。按諮詢建議，特專科技企業分為已商業化和未商業化，其上市要求略有不同。
報道指，據了解，市場大多認為原訂的上市市值門檻過高，故此港交所計劃作出調整，把已商業化的最低市值要求由80億元下調至60億元，未商業化的最低市值要求由150億元降低至100億元。
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