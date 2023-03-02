港交所去年10月進行市場諮詢，建議新設俗稱「18C章」的新上市渠道，讓包括新一代訊息技術、先進硬件、先進材料、新能源及節能環保、新食品和農業技術在內的五大特專科技行業企業能在港上市。按諮詢建議，特專科技企業分為已商業化和未商業化，其上市要求略有不同。

報道指，據了解，市場大多認為原訂的上市市值門檻過高，故此港交所計劃作出調整，把已商業化的最低市值要求由80億元下調至60億元，未商業化的最低市值要求由150億元降低至100億元。

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