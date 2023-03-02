中國鐵塔（0788）公布截至去年底止全年業績，營業收入921.7億元（人民幣，下同），按年增長6.5%，盈利87.87億元，按年升19.9%，好過市場預期；EBITDA為628.44億元，EBITDA率68.2%。每股盈利0.0503元，派末期股息0.03232元，按年多23%。
期內中國鐵塔運營商業務收入為830.31億元，增長3.5%；其中，塔類業務收入為772億元，升1.8%，略低過市場預期；室內分佈式天線系統業務收入58.27億元，增34.3% 。智聯業務收入57.04億元，升40.5%；能源業務收入為32億元，按年增54.5%。塔類站均租戶數從2021年底的1.70提升到1.74。
董事長張志勇表示，公司現金流穩定充沛，去年實現經營活動現金流量淨額651.34億元，自由現金流達到389.27億元。
中國鐵塔績前收報0.9元，升1.1%，半日成交7500萬元。
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