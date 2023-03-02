每股基本虧損為0.19元，每股股東應佔虧損0.28元，繼續不派息。

去年海港收入減少75%至11.39億元，營業盈利跌95%至2900萬元，主要因為發展物業的確認入賬顯著減少。 酒店收入微跌1%至5.77億元，營業虧損收窄12%至2.4億元。香港酒店收入微升至4.9億元，營業虧損收窄至1.93億元。

內地收入下跌29%，營業虧損收窄至4700萬元，主要因為常州馬哥孛羅在2022年2月後停業。

投資物業收入增加12%至2.17億元，營業盈利升至1.89億元。發展物業收入大跌95%至1.93億元，並錄得營業虧損6100萬元，因為蘇州國際金融中心確認入賬的銷售額大幅下降。 投資的營業盈利（以股息收入為主）維持於1.42億元。

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