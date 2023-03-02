劉怡翔現時亦是中國平安（2318）旗下在港的虛擬銀行金融壹賬通銀行（PAOB）董事會主席，他曾任職金管局助理總裁和按證公司總裁，及後出任財庫局副局長和局長。劉怡翔曾獲金發局、積金局、港鐵（0066）、機管局等機構任命為董事會成員。劉怡翔持有加拿大滑鐵盧大學的數學學士及數學碩士學位。

除劉怡翔外，前財政司司長曾俊華現為保泰的資深顧問。保泰聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，相信劉怡翔將為在董事會治理和品牌信任兩方面添磚加瓦。

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