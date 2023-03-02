再有退休財金官員加入金融科技企業，虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie） 公布，任命財庫局前局長劉怡翔為獨立非執行董事，該公司加入董事會。保泰指，憑藉其在公共機構和香港政府所累積對金融政策及金融科技的深入理解，劉怡翔將從獨立的視角為董事會帶來意見，並協助團隊向大眾建立對保泰般新類型醫療保險品牌的信任。
劉怡翔現時亦是中國平安（2318）旗下在港的虛擬銀行金融壹賬通銀行（PAOB）董事會主席，他曾任職金管局助理總裁和按證公司總裁，及後出任財庫局副局長和局長。劉怡翔曾獲金發局、積金局、港鐵（0066）、機管局等機構任命為董事會成員。劉怡翔持有加拿大滑鐵盧大學的數學學士及數學碩士學位。
除劉怡翔外，前財政司司長曾俊華現為保泰的資深顧問。保泰聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，相信劉怡翔將為在董事會治理和品牌信任兩方面添磚加瓦。
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