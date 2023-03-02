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港1月零售按年升7% 勝市場預期 創近11個月高

政府統計處公布，香港今年1月零售業總銷貨價值連升第二個月，臨時估計為362億元，按年升7%，勝市場預期升4.5%，同時亦是2022年4月後新高，當時報11.7%。扣除價格變動後，今年1月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升5.1%，同樣是2022年4月後新高，當時報8%。

今年1月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.2%，網上銷售價值的臨時估計為30億元，按年下跌4.2%。

按零售商主要類別計，今年1月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升13.4%；服裝升14.4%；其他未分類消費品升6.0%；百貨公司貨品升3.9%；鐘錶及名貴禮物升23.1%；藥物及化妝品升15.3%；汽車及汽車零件升1.3%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升16.0%；中藥升38.5%；書報、文具及禮品升20.3%；以及眼鏡店升13.8%。

另外，今年1月超級市場貨品的銷貨價值跌7.2%；食品、酒類飲品及煙草跌1.0%；燃料跌0.1%；傢具及固定裝置跌21.3%。政府提醒，這些變動或會受農曆新年時間不同所影響。

政府發言人表示，隨着消費氣氛改善，1月零售業總銷貨價值進一步按年上升，今年農曆新年較去年更早亦應有幫助，不少類別零售商的業務都見改善，部分錄得雙位數升幅。展望未來，發言人指出，經濟活動繼續復常及訪港旅客數目進一步回升將惠及零售業。勞工市場情況改善亦將提供支持。

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