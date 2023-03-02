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置富去年可供分派收益跌一成 每基金單位派0.4415元

置富產業信託（0778）公布2022年度的全年業績，可供分派收益按年跌10.6%至8.773億元，每基金單位分派為0.4415元，按年跌1.5%，派息比率由2021年度的90%重回2022年度100%。

置富產業信託2022年度的收益按年跌2.3%至17.644億元，跌幅乃由於第五波疫情向租戶提供的租金寬減，物業組合的平均出租率因受 +WOO 嘉湖資產增值措施持續進行影響而有所下降，以及續租租金調升率錄得負增長所致。

由於本港疫情於3月初見頂後，抗疫相關之社交距離措施亦逐步放寬，故於2022年下半年毋須再提供任何的租金寬減，令2022 年下半年的收益有所改善，較2022年上半年增長3.4%。

去年集團旗下物業平均出租率為93.9%，按年跌0.4個百分點。物業營運開支總額按年增加2.2%至4.342億元，主要由於物業管理開支與 2021 年的低基數比較下有所增加所致。因此，物業收入淨額按年減少3.7%至12.902億元，成本對收益比率24.6%，按年升1.1個百分點。

去年融資成本按年上升 25.1%至2.416億元，主要由於香港銀行同業拆息於 2022 年下半年急升所致，置富產業信託於 2022 年 9 月提取了一筆新貸款作為收購高文之星物業（ Stars of Kovan Property）的融資，因此借貸水平上升亦導致融資成本增加。報告年度內，實際借貸成本為 2.7%，按年升0.5個百分點。

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