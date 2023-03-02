東亞指，賬戶成功啟動後，即可綁定至內地主流移動支付應用程式，讓客戶盡享大灣區消費和支付的便利。客戶亦可使用東亞中國的網上銀行、手機銀行和微信銀行管理賬戶。通過見證開戶的內地戶口屬II類戶口，據人民銀行規定，每日經非綁定賬戶轉入資金、存入現金合計限額為1萬元人民幣（下同），一年累積合計限額為20萬元；消費和繳費、向非綁定賬戶轉出資金、取現日累積合計限額為1萬元，一年累積合計限額為20萬元。

至於能否用於跨境理財通北向購買內地理財產品，東亞指該內地個人II類銀行結算賬戶，用於內地消費及支付，並不適用於跨境理財通，意𠰌有意開設北向理財通的客戶仍需親自到內地開戶。

建行亞洲亦在昨日公布，可為合資格香港居民提供在港見證開設內地建設銀行（0939）個人銀行賬戶（II類賬戶），客戶可使用內地或香港手機號碼綁定賬戶。港人以見證方式遙距開立內地銀行戶口，始於2019年在中國銀行（3988）推出，至去年9月內地公布將試點增至其他4間銀行，除建行和東亞，還有工商銀行（1398）和招商銀行（3968）。

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