東亞銀行（0023）公布，為香港永久性居民提供在港辦理見證開立東亞中國個人銀行結算賬戶服務。香港居民可需持身份證及回鄉證，可於東亞15個指定營業網點，申請辦理代理見證開立東亞中國於廣州市、深圳市、珠海市三地的個人銀行結算賬戶。
東亞指，賬戶成功啟動後，即可綁定至內地主流移動支付應用程式，讓客戶盡享大灣區消費和支付的便利。客戶亦可使用東亞中國的網上銀行、手機銀行和微信銀行管理賬戶。通過見證開戶的內地戶口屬II類戶口，據人民銀行規定，每日經非綁定賬戶轉入資金、存入現金合計限額為1萬元人民幣（下同），一年累積合計限額為20萬元；消費和繳費、向非綁定賬戶轉出資金、取現日累積合計限額為1萬元，一年累積合計限額為20萬元。
至於能否用於跨境理財通北向購買內地理財產品，東亞指該內地個人II類銀行結算賬戶，用於內地消費及支付，並不適用於跨境理財通，意𠰌有意開設北向理財通的客戶仍需親自到內地開戶。
建行亞洲亦在昨日公布，可為合資格香港居民提供在港見證開設內地建設銀行（0939）個人銀行賬戶（II類賬戶），客戶可使用內地或香港手機號碼綁定賬戶。港人以見證方式遙距開立內地銀行戶口，始於2019年在中國銀行（3988）推出，至去年9月內地公布將試點增至其他4間銀行，除建行和東亞，還有工商銀行（1398）和招商銀行（3968）。
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