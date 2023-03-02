恒生公布，由明天（3月3日）至3月31日，全港市民可下載恒生的健康管理應用程式Olive並登記成為會員，可登入參加問答遊戲。逢星期一至星期五將每日推出一條與恒生或香港有關的問題，答對問題的參加者可即時參加抽獎。該行指獎品總值超過100萬元，除財神外，亦包括每日送出33份恒生手機外殼連掛繩、每日900份900 Olive積分，及每日900份電子餐飲禮券。

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