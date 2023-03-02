明日是恒生銀行（0011）成立90周年，該行公布推出問答抽獎活動，每日有機會贏取恒生招牌財神造形的千足金牌（20 克）等3.8萬份獎品，而參加者終極大抽獎，每答對一條問題獲得一次終極抽獎機會，贏取千足金財神（6両），約值13 萬元。
恒生公布，由明天（3月3日）至3月31日，全港市民可下載恒生的健康管理應用程式Olive並登記成為會員，可登入參加問答遊戲。逢星期一至星期五將每日推出一條與恒生或香港有關的問題，答對問題的參加者可即時參加抽獎。該行指獎品總值超過100萬元，除財神外，亦包括每日送出33份恒生手機外殼連掛繩、每日900份900 Olive積分，及每日900份電子餐飲禮券。
其他報道
全日沽空金額217億 比率升至1個月高 三大指數ETF佔沽空金額三甲
美債、匯回升 恒指收市跌190點 成交減28% 北水增1倍 近一周最多
華為國際與新世界聯手開發PropTech 推展至大灣區及海外
香港寬頻：I Squared稱或提收購 公司擬進一步討論 午後復牌
恒指半日跌83點 科指跌1% 10天線爭持 蔚來跌11%創上市新低
中紀委要求端正心態 對金融體系控制仍未到盡頭 擬重啟中央金融工作委員會