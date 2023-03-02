今年1月零售銷售按年升7%，表現遠勝預期，香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，由於去年1月已有少量疫情影響，基數不算太大，相信增長主要受農曆新年所帶動，加上香港與內地通關、解除限聚令等效應亦開始浮現，整體氣氛及市道比以前更好。
展望2至3月行業表現，謝邱安儀預計，首季整體情況相近，旅遊相關消費效應陸續浮現，受訪會員估計的升幅不錯，相信亦與去年低基數有關，不過整體氣氛有改善；部分本地消費類別亦預計有單位數升幅。她估計，3月份再有更多遊客到港，但幅度不會十分顯著，會逐步重回香港。
謝邱安儀表示，與內地通關後，超過一半受訪會員均指人流及生意表現「中規中矩」，未見強勁增長，旅客數字亦未有大幅增長，尖沙咀區及東鐵線周邊表現亦相若，但人流較以往更強勁。她又稱，大部份零售商都表示，估計需要9個月或以上的時間，本港零售銷售才能回復至2018年水平。
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