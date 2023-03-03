恒指今早高開273點或1.34%，報20703點，大市成交金額18億元；國指今早高開110點或1.61%，報6967點。恒生科技指數開市報4232點，升2.58%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。長實集團（1113）、煤氣（0003）、恒隆地產（0101）拖累大市。
藍籌60隻升，3隻下跌，13隻無升跌。百度 （9888）升4.51%，報148.3元，是升幅最大的藍籌，華潤萬象生活（1209）跌0.45%，報43.85元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，0隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報168.5元，升10.06%；無升跌的是瑞聲（2018）開市報18.28元。
恒指上試20天線(20755.02點)。科指升穿10天線(4118.96點)、250天線(4166.73點)，上試20天線(4257.76點)。
復星旅遊文化（1992）據報擬整體出售Thomas Cook。無成交，報10.26元。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，鷹君（0041）無成交，報18.18元。亞洲水泥（0743）無成交，報4.1元。匯賢（87001）開市報1.15元，無升跌。嘉利國際（1050）開市報1.43元，升2.14%。友聯租賃（1563）無成交，報18.1元。
永利澳門（1128）擬發債，披露今年首兩個月EBITDA復正數。開市報8元，跌0.99%。
九建（0034）：海茵莊園入帳基礎溢利增逾七成，但租盤公平值跌累少賺逾35%。無成交，報8.5元。
嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損擴大至67億人幣。開市報168.5元，升10.06%。
禹洲（1628）林龍安建議將優質民企列可增信名單，助公開發債。開市報0.41元，無升跌。
恒生（0011）成立90周年，推抽獎活動送招牌財神金。無成交，報128.8元。
楊元慶連番減持聯想（0992），套現1.89億。開市報7.3元，升1.39%。
港交所（0388）：將開設倫敦辦事處。開市報340.8元，升1.31%。
東亞（0023）推香港永久居民經見證方式開設內地賬戶。無成交，報11.1元。
醫脈通（2192）盈喜，料去年多賺近1.5倍。開市報10.56元，升2.13%。
置富（0778）去年可供分派收益跌一成，每基金單位派0.4415元。無成交，報6.82元。
摩通：料獲評跑贏大市的濠賭股有潛在四成升幅。新濠國際發展（0200）開市報10.5元，升2.54%。美高梅中國（2282）開市報9.85元，升1.55%。澳博（0880）開市報4.11元，升1.99%。永利澳門（1128）開市報8元，跌0.99%。銀河娛樂（0027）開市報53.2元，升0.76%。金沙中國（1928）開市報27.8元，升2.39%。
港1月零售按年升7%，勝市場預期，創近11個月高。周大福（1929）無成交，報15.5元。普拉達（1913）開市報54元，無升跌。六福集團（0590）開市報26.35元，升0.76%。周生生（0116）無成交，報10.96元。廸生創建（0113）無成交，報4.13元。東方表行集團（0398）無成交，報4.26元。英皇鐘錶珠寶（0887）無成交，報0.168元。謝瑞麟（0417）無成交，報1.28元。新秀麗（1910）開市報23元，升2.22%。L'OCCITANE（0973）開市報19.2元，升1.27%。莎莎國際（0178）開市報1.86元，無升跌。
破頂股包括，南航（1055）創52周高，見5.95元，開市報5.95元，升0.34%；非凡中國（8032）創52周高，見1.67元，開市報1.67元，無升跌；中國通號（3969）創52周高，見3.01元，開市報3.01元，升0.33%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.17元，開市報1.17元，升2.63%。
1隻股份創52周低，包括渝太地產（0075）低見0.55元，開市報0.55元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，億達中國（3639）開市報0.43元，升13.16%；嗶哩嗶哩（9626）開市報168.5元，升10.06%；中國育兒網絡（1736）開市報0.089元，升8.54%；百度（9888）開市報148.3元，升4.51%；威高股份（1066）開市報13.48元，升4.17%；建滔集團（0148）開市報30.8元，升4.05%；小鵬（9868）開市報37.15元，升3.92%。
下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報30元，跌6.83%；寶寶樹集團（1761）開市報0.375元，跌3.85%；保利置業（0119）開市報2.02元，跌3.81%；博雅互動（0434）開市報0.475元，跌3.06%；修身堂（8200）開市報0.87元，跌2.25%；南戈壁（1878）開市報0.92元，跌2.13%；華南城（1668）開市報0.52元，跌1.89%；彩星玩具（0869）開市報0.55元，跌1.79%；晶苑國際（2232）開市報2.21元，跌1.78%；新疆新鑫（3833）開市報1.24元，跌1.59%；康健（3886）開市報0.315元，跌1.56%。
其他報道
港股ADR升147點 夜期高水246點 美期跌亞股升 鷹君等業績
聯儲局鴿派言論 道指見兩個月最大升幅 升341點 美10年債息4個月高 債息倒掛收窄