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香港2月PMI升至53.9 創9個月高 商業信心飈至破紀錄高峰

標普全球香港採購經理指數(PMI)連升第3個月，由1月的51.2，升至2月份的53.9，是去年5月後最快，當時報54.9。報告顯示，需求急升，外貿訂單激增創新高；供應商表現1999年以來最佳；商業信心飈至破紀錄高峰。

防疫限制進一步鬆綁，惠及企業首季中段業績，香港特區私營經濟隨之增長上揚。綜觀2月份，客戶需求升温，帶動公司增產，企業繼而增聘人手、擴充採購。由於供應鏈瓶頸已經紓緩，供應商縮短了供貨時間，而整體投入成本通脹亦見放緩。鑑於營商好轉，業者的商業信心衝至破紀錄新高。

內地與香港特區先後於新年交接之時放寬防疫措施，加上疫情降溫，促進了市場對香港特區商品與服務的需求，訂單增長因而再度急升，當中以外貿需求最為顯著，出口訂單升幅創 2011年1月以來最佳，而來自中國內地的新增訂單量，升幅也攀至歷來最高之一。

企業於是擴張生產，增產速度高見12年以來最快，按分項數據顯示，芸芸行業中，又以消費性服務業的產出增長最為突出。此外，供應商月內大幅縮短供貨時間，改善幅度為24年以來最佳，但即使供應鏈已回復暢順，企業仍因新接訂單量急劇增加，造成更多積壓。

就業水平更見充分，職位增長率升至8個月最高。受訪業者反映，公司為應對目前及今後的業務增長，因此擴充人力。

為配合新訂單增長，私營企業又於月內積極採購，其庫存水平也因而提高。

另一方面，私營企業承受的價格壓力已見紓緩。2月份整體投入價格雖持續上漲，但升幅收窄至去年10月以來最低。綜觀來看，採購價格通脹隨原材料及運輸成本上漲而升溫，但薪資通脹的幅度已經回落，因此整體成本通脹開始減慢，而企業向客戶轉嫁成本的幅度也相應放緩。不過，整體投入成本通脹和產出價格通脹均處於平均水平之上。

私營經濟於首季中段的營商情緒維持正面，企業普遍看好未來經濟和銷售前景，經營信心明顯增強，飈至2012年4月以來最佳，反映對未來12個月的業務更加樂觀。

標普全球市場財智經濟研究部副總監 Jingyi Pan 表示，「PMI顯示，私營經濟的增長動力於今年進一步鞏固。整體需求轉熾，為2月急速增長的營商活動帶來支持，連帶外部需求亦如是，這不啻為積極訊號，也遠超去年首季 PMI錄得新出口訂單急劇萎縮的情況」。

Jingyi Pan 表示，「隨着防疫限制放寬，供應鏈大幅暢順，因此供應商以廿多年來最大的改善幅度縮短供貨時間，預示企業於未來數月繼續增產。此外，用於衡量企業經營情緒的產出預期指數反映，私營企業的商業信心衝至破紀錄新高，顯示營商環境偏向於短期內持續轉佳」。

 

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